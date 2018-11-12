Работница завода в Минске: Последний раз зарплату давали в июле или в июне 10 12.11.2018, 22:28

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Минский завод автоматических линий

Источник: makeev-dv.livejournal.com

На Минском заводе автоматических линий работают без зарплаты, света и тепла.

На Минском заводе автоматических линий много месяцев задерживают зарплаты. Приборостроители работают в холодных цехах и без света. Администрация предприятия обещает исправить ситуацию, однако задолженности в зарплатах остаются, пишет «Белсат».

Ходить ежедневно на работу и не получать зарплату. Работники завода автоматических линий в Минске денег не получали с июля. Заводские цеха и помещении не обогревают, периодически отключают электричество, зарплаты задерживают не впервые, говорят работники предприятия.

«Последний раз зарплату давали в июле или в июне. За садик надо платить, за ребенка в школе – за питание, до 25 числа оплата ежемесячно. А если нет оплаты… Было такое, что говорили в сад не приводить ребенка», – говорит одна из работников Елена Рябцевич.

Часть зарплаты работники получили только в конце октября – раздали свои долги. Задолженность предприятия по-прежнему остается, работники на своих местах – тоже.

«Есть определенная профессиональная подготовка, которой не хотелось бы терять, переходя на другое предприятие с новым производством. Ну и возраст – тоже имеет значение», – говорит работник Василий.

Добиваться выплат работники боятся, говорят – имеют на то причины.

«Начнешь жаловаться – пишите бумагу на увольнение. А увольняешься – сразу теряешь общагу – освободите жилье. А сейчас устроиться на какое-то предприятие, чтобы давали жилье – это нереально», – рассказывает Викентий Шестак.

Заместитель директора завода от комментария отказался. На сайте же предприятия администрация хвалиться успехами и тем, что завод успешно работает с крупными отечественными и зарубежными предприятиями. Однако при этом число работников с начала 90-х сократилось в десять раз: с семи тысяч до семисот человек. И увольняться из-за невыплаты зарплат работники начали еще несколько лет назад.

«Таких случаев гораздо больше, чем на МЗАЛе, где люди несколько месяцев не получают зарплат. Вся беда в том, что мы о них не знаем. Во-вторых – и это самое печальное – рабочие сегодня так запуганы, что они не берут на себя риски бороться за свои права. Проблема существует, о ней нужно говорить вслух», – комментирует председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

Согласно официальной статистике, в Беларуси третий год подряд растет число малоимущих граждан. Уже треть жителей страны не может себе позволить даже минимального набора товаров и услуг.