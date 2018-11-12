В Бресте выступит племянник Фрэнка Синатры 12.11.2018, 22:53

Том Синатра

Фото: Опознай България

Он приедет на фестиваль «Январские музыкальные вечера».

XXXI Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет в Бресте с 9 по 12 января. Этим фестивалем открывается празднование 1000-летия Бреста, передает kp.by.

Планируется, что участниками фестиваля станут более 200 артистов из 10 стран. Один из них племянник легендарного американского певца, актера, кинорежиссера и шоумена Том Синатра.

Состоится гала-концерт с участием артистов оперного театра La Scala теноров Джани Монджардино и Альдо Капуто.

В один из фестивальных дней выступят пианист-виртуоз, выпускник Парижской консерватории Джонатан Бенишу из Монако, кларнетист, преподаватель Академии музыки в Гданьске Анджей Войцеховский, выпускник Музыкальной академии при театре La Scala тенор Чжан Цзин Вэй из Китая.

После концерта состоится традиционный Рождественский бал.