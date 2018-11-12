Отток капитала из РФ с начала года превысил $40 миллиардов 12.11.2018, 23:02

Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в три раза.

Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 3 раза, до $42,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $14 млрд.

Об этом свидетельствуют материалы Банка России, передает interfax.ru.

ЦБ РФ отмечает, что сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами "было сформировано примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом".

Как сообщалось, по предварительной оценке ЦБ РФ, чистый вывоз капитала из страны в январе-сентябре составил $31,9 млрд. Таким образом, в октябре мог быть зафиксирован чистый отток на уровне $10,3 млрд.

Согласно обнародованному в конце октября прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $72 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $66 млрд.

При этом еще в сентябре ЦБ РФ прогнозировал отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $69 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $55 млрд, тогда как в июне российский центробанк ожидает оттока $30 млрд при среднегодовой цене нефти $67 за баррель.

По предыдущему мартовскому прогнозу ЦБ РФ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $60 (базовый сценарий) за баррель ожидался на уровне $19 млрд против $24,8 млрд по итогам 2017 года.