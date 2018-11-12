«За нами страна, народ!» 12.11.2018, 23:11

Фото: nn.by

Сборная Беларуси готовится к решающим матчам Лиги наций.

Сборная Беларуси провела открытую тренировку перед скорыми матчами против Люксембурга и Сан-Марино, важнее которых в ее истории было не так и много. Особенно, против Люксембурга. Победить Великое Герцогство — и мы практически в плей-офф, а плей-офф — это два шага до чемпионата Европы-2020. Раз, два.

Главный тренер сборной Игорь Криушенко вызвал на эти выездные встречи 23 футболиста, пишет pressball.by.

Вратари: Андрей Горбунов ("Динамо-Минск"), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич ("Кайрат", Алма-Ата, Казахстан), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия).

Полузащитники: Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Савицкий (оба — "Динамо-Брест"), Антон Путило ("Анкарагюджю", Турция), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан).

Нападающие: Николай Сигневич, Максим Скавыш (оба — БАТЭ, Борисов), Антон Сарока ("Локерен", Бельгия).

Всем-всем отозваться на вызов Криушенко не удалось: полузащитник Дмитрий Бага заменил травмированного Никиту Корзуна. А вот возвращение Александра Глеба многих удивило. Рулевой объяснил решение просто: "Глеб вызов в сборную воспринял с воодушевлением. Еще раз: самый главный показатель — это игра, которую демонстрирует футболист".

Сам Глеб тоже прокомментировал возвращение: "Я никогда не отказывался от приглашения, всегда говорил: если буду нужен, обязательно приеду. Поэтому настроение рабочее, тренируемся. Очень хочется решить задачу, которая стоит перед сборной... Надо стараться, за нами страна, народ! Ну, блин, если не в такие моменты надо сплотиться и показать лучшее, на что мы способны, то я не знаю когда".

Фото: Александр ШИЧКО

Есть и другие интересные изменения в атакующей группе: Павел Савицкий вновь в заявке. На домашние матчи с Люксембургом и Молдовой волевым тренерским решением лучший бомбардир чемпионата вызван не был. Однако пять мячей в шести последних встречах за брестское "Динамо" не оставили равнодушным Криушенко: "Савицкий еще не в основном составе, а пока лишь вызван в расположение сборной. Подчеркиваю, основной показатель — уровень игры, текущая форма. Если Паша выглядит хорошо, почему его не вызывать".

Фото: Александр ШИЧКО

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Для достижения цели Криушенко попросил АБФФ перенести тур на другой день, но резервных дат не осталось. Однако федерация пошла на уступки и центральный матч "Шахтер" – БАТЭ пройдет после международной паузы. Такое решение вызвало негодование в первую очередь у тренера горняков. Клуб из Солигорска продолжает борьбу за медали, и сейчас сыграть с перегруженным БАТЭ "Шахтеру" как будто выгоднее. Объяснился Криушенко и на этот счет.

Высказывать свое мнение Сергей Ташуев имеет право. Да, я его отчасти понимаю: перенос для "Шахтера" не очень хорош. Когда БАТЭ нагружен, было бы проще. Борисовчане могли бы сыграть 7 матчей за 21 день. Но какими бы я получил футболистов в сборной? Хотя тот же Ташуев сам же пожаловался, что команда была не готова, когда провела три игры в неделю. Вообще, не вижу смысла создавать конфронтацию, как это делают отдельные интернет-порталы. Жизнь все расставляет по своим местам и отвечает на все вопросы.

Интересно, что на тренировке, кроме десяти игроков БАТЭ, также присутствовал главный тренер борисовчан Алексей Бага. Он успел и с Глебом переброситься парой слов, и с Криушенко поговорить. Видимо, тоже волнуется, чтобы его игроки вернулись в хорошей форме в клуб — ведь концовка чемпионата у БАТЭ тоже плотная.

Фото: Александр ШИЧКО

Фото: Александр ШИЧКО

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В последнюю неделю погоду футбольной назвать нельзя. В день тренировки на термометре всего два градуса. Практически в полном составе футболисты вышли на поле в запланированное время. По уважительной причине отсутствовал голкипер Черник: его "Нанси" в чемпионате играет с "Брестом" в понедельник вечером.

Вратарский вопрос вызывает головную боль у тренерского штаба. Кроме Черника, есть отыгравший на "ноль" матчи с Люксембургом и Молдовой Андрей Горбунов и здорово себя проявляющий в БАТЭ Денис Щербицкий. "У Щербицкого есть все шансы, — говорит Криушенко. — Тем более он молодой парень и стремится чего-то добиваться в жизни и спорте. Конкретное же решение по составу будет приниматься в день игры".

Фото: Александр ШИЧКО

Фото: Александр ШИЧКО

Александр Мартынович и Иван Маевский, которые играли за свои клубы в воскресенье, тренировались в облегченном варианте: пару кругов вокруг поля — и можно греться чаем.

На тренировке было заметно, что футболистам было холодно, поэтому трудились они еще усерднее. В одном из эпизодов досталось Сергею Балановичу, даже медицинский персонал выбежал на поле, но футболист "Шахтера" быстро вернулся к тренировке. Криушенко был в хорошем настроении, даже не скажешь, что тренер беспокоится или волнуется. Рулевой на протяжении всего занятия контролировал разные группы футболистов, частенько подсказывая какие-то тактические тонкости. И не скажешь, что его заботит, что команда собралась всего за три дня до игры с Люксембургом. Уже во вторник наша сборная вылетает в гости к команде Люка Хольца. Уже в четверг — игра.

Фото: Александр ШИЧКО

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После тренировки многие игроки отказались разговаривать. Кто-то на фарт, кто-то — чтобы не сбить настрой или не наговорить лишнего. Сейчас у игроков все мысли о предстоящем матче. А отдувался за всех перед журналистами вратарь Андрей Горбунов.

В команде боевое настроение. Все понимают, какая задача стоит у сборной. Нам нужно сделать все, чтобы ее решить.

- Какая из двух игр будет сложнее для Беларуси?

- Это футбол. Какая будет сложнее? Я не знаю, может, с Люксембургом будет проще, чем с Сан-Марино. Уверен, что недооценки соперника не будет. Если вы думаете, раз мы дома обыграли Сан-Марино 5:0, то у нас и гостевые три очка в кармане — это все на бумаге. Есть куча примеров, в той же Лиге наций. Нам необходимо брать три очка и там, и там.

- В домашнем матче с Люксембургом сборная испытывали проблемы против насыщенной линии обороны. Как думаете, в четверг сложится похожая игра?

- Есть задачи на конкретный матч. Например, Люксембург устраивала в Беларуси ничья. Они понимают, что если обыграют нас, то выходят напрямую дальше, поэтому не думаю, что хозяева будут рады делению очков. Прошедшие игры показали, что мы играем от себя. А получается или нет, это уже зависит от мастерства. У болельщиков такое мнение, что мы должны обыгрывать и тех, и тех, хотя мы, наверное, не зря оказались в группе D. Беларуси надо решить задачу, а потом говорить, кто слабее или сильнее.

- Есть ли сложности в переходе на задачи сборной, когда клубные дела еще не решены?

- Какие сложности? Мне не двадцать лет, что все в новинку. Здесь есть задачи, мотивация — главный фактор, который движет футболистами.

- В случае ничьи с Люксембургом, держите ли в уме, что Молдова может нам помочь?

- Мы не держим в уме игру Молдовы с Люксембургом. Мы понимаем, что если проиграем, то выбываем из борьбы, но с такими мыслями никто не едет. Нужно в четверг побеждать и никуда не смотреть.

- Есть ли какая-то нервозность перед важными играми?

- Люди играют в футбол не первый год. Давление? Это нормально. Мы публичные люди. Давление не должно сказываться на нас. Если футболист не умеет справляться с давлением, он не будет играть.

Несмотря на то, что белорусы занимают второе место в группе, они все равно ни от кого не зависят. Победы в оставшихся двух матчах гарантируют команде Игоря Криушенко выход в плей-офф Лиги наций.

Фото: Александр ШИЧКО

Фото: Александр ШИЧКО

Фото: Александр ШИЧКО

Фото: Александр ШИЧКО