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Трамп: Цены на нефть должны быть намного ниже

  • 13.11.2018, 8:02
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Президент США призвал ОПЕК не снижать объемы добычи.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что мировые цены на нефть должны быть ниже.

Он также выразил надежду, что страны ОПЕК не будут сокращать добычу нефти, сообщает nv.ua.

"Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из текущего предложения!", - заявил Трамп.

Ранее страны, входящие Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств выступили с заявлением, в котором не поддержали снижение цен на нефть.


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