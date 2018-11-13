Свидетели – о падении потолка в ТЦ Минска: Раздался железный звук, как поезд едет 6 13.11.2018, 8:59

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Стали известны новые подробности ЧП.

Происшествие случилось в популярном в Минске торговом центре «Арена-Сити». Обвалилось 150 квадратных метров подвесного потолка – это гипсокартон и штукатурка. Согласно информации представителей Министерства чрезвычайных ситуаций, произошел обрыв крепления, но истинные причины происшествия еще выясняются. Сейчас известно об одной пострадавшей – это 24-летняя девушка, работница цветочного павильона, сообщает «Белсат».

Несмотря на происшествие, торговый центр продолжал работу. Работники МЧС оцепили место происшествия, но в торговом центре по-прежнему много посетителей.

«Сейчас следственно-оперативная группа начала работу на месте происшествия. В осмотре принимают участие специалисты МЧС, государственного комитета судебных экспертиз», – комментирует Дмитрий Конопляник, начальник Управления следственного комитета, Минск.

Близко подойти к месту аварии тяжело, но с некоторых точек все-таки можно увидеть последствия обвала. Несмотря на стресс, царящий среди работников магазинов ТЦ «Арена-Сити», нам удалось пообщаться с некоторыми свидетелями.

«Сначала грохот такой, будто что-то откуда-то летит, и такой железный звук, как поезд едет. И после крики женские, и пыль пошла просто сюда», – рассказывает свидетель происшествия.

Центр «Арена-Сити» открылся в 2013 году и принадлежал миллионеру Юрию Чижу. Но когда у него возникли проблемы с бизнесом, торговый центр пришлось заложить банкам, а впоследствии и продать. Его выкупил «Белагропромбанк» за 75 миллионов долларов.

Пострадавшая девушка была доставлена в одну из минских больниц в состоянии шока с черепно-мозговой травмой и травмой живота. Несколько дней ей придется провести там, её жизни ничего не угрожает. На месте происшествия сейчас работает оперативно-следственная группа, по окончании её работы разберут завалы. До этого момента место происшествия будет оцеплено.