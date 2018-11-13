Поддержим Леонида Кулакова 3 Павел Северинец

13.11.2018, 10:46

Активист «Европейской Беларуси» противостоит посетительнице ресторана в Куропатах.

Еще летом в Куропатах посетительница «Бульбаш-холла» Злата Савостова наехала автомобилем на активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь», защитника Куропат Леонида Кулакова.

Он три месяца ходил в гипсе, подал на Савостову заявление. «Доблестная» милиция, конечно, «не нашла причин привлекать» Злату к ответственности - подумаешь, Куропаты, подумаешь, наехала машиной на людей, подумаешь, гипс.

Но сейчас Леонида кладут в больницу: осложнение с рукой. Судиться с Савоставой - нужен адвокат.

Просим помощи! Нельзя оставлять без ответа демонстративный наезд на людей, которые защищают Куропаты.

Вот карточка Леонида: «Беларусбанк», 4255200306519927 до 09.2020.

Павел Северинец, «Фейсбук»