Milavitsa «проседает» в Беларуси 13.11.2018, 10:47

Продажи на белорусском рынке резко сократились.

Продажи холдинга Silvano Fashion Group, в состав которого входит белорусский производитель белья «Милавица» и еще четыре компании, сократились за девять месяцев 2018 года на 0,5%, пишет «Завтра твоей страны».

На этот показатель повлияло серьезное падение на втором по значению рынке сбыта – в Беларуси.

Согласно отчету SFG, за этот период продажи группы на белорусском рынке составили 12,697 млн евро, что на 12,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщаеется в документах SFG, в Беларуси группа сосредоточится на повышении прибыльности розничного бизнеса, а также продолжит расширять сеть магазинов «в зависимости от наличия доступных по цене торговых площадей». Доля Беларуси в совокупном объеме продаж эстонского холдинга в итоге уменьшилась с 28,9% до 25,5%.

В то же время продолжается рост бизнеса SFG в России: из общего объема продаж в 49,835 млн евро на долю российского рынка пришлось 30,053 млн евро или свыше 60%. За девять месяцев текущего года продажи марок Milavitsa и Lauma в России увеличились на 8%.

Объемы продаж в Украине и доля ее рынка в общих показателях несопоставимы с Россией и Беларусью. В январе-сентябре 2018 года на украинском рынке было продано продукции на сумму 2, 258 млн евро. Продажи, как и в России, росли, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,1%.

В странах Балтии и на других рынках, где сегодня продается продукция фабрик холдинга, ситуация как и в Беларуси. Продажи в Эстонии, Латвии и Литве сократились на 5,9% (до 1,218 млн евро), в остальных странах – на 16% (до 3, 609 млн евро).

В то же время группа констатировала рост чистой прибыли в указанный период. Она составила 10,767 млн евро, увеличившись на 10,7%. А вот число сотрудников заметно уменьшилось. Если на 31 декабря 2017 года в штатах компаний, входящих в SFG, работало 2 279 человек, то по состоянию на 30 сентября 2018 года – 2 098.