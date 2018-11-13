Ювенальное море 1 Илья Мильштейн, «Грани»

13.11.2018, 10:55

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Илья Мильштейн

Фото: «Сноб»

Российские «гапоны» скоро доберутся до детских садов.

Дело "Артподготовки", всенародного жалкого бунта, организованного год назад гапонистым экс-депутатом. Дело "Сети", по которому проходят обвиняемые в создании всероссийского "террористического сообщества" с филиалом, вообразите себе, в Белоруссии. Дело "Нового величия", основанное на болтовне в телеграм-чате и столичных "Макдональдсах" и на "программе" организации, написанной и надиктованной сотрудником спецслужбы.

Все это дела вымышленные, дела сфабрикованные, дела пыточные, с применением таких средств дознания, как примитивные тупые избиения и юморные "электровспоминатели". Все это дела чудовищные, усугубленные еще тем обстоятельством, что по ним проходит немало молодых людей. Все это дела, которые повествуют о покалеченных судьбах граждан РФ, проживающих в Москве, Петербурге, Пензе, Арзамасе, Альметьевске, Иркутске, Красноярске, Саратове, Ростове-на-Дону...

И вот подоспели "дела анархистского подполья", их фигуранты - совсем юнцы. Погибшему при самоподрыве в здании архангельского регионального УФСБ студенту Михаилу Жлобицкому было 17 лет. Обвиняемому по статьям, карающим за незаконное изготовление и незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы, московскому школьнику Кириллу Кузьминкину 14 лет. Утверждается, что они были заодно; разыскивают еще "с десяток" подозреваемых.

Между тем в МВД создано спецподразделение, некая рабочая группа при Бюро специальных технических мероприятий, которой поручено выявлять малолетних преступников и лиц, "склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, а также вовлекающих их в различные криминально-ориентированные, в том числе радикальные сообщества посредством сети интернет".

О том, чем будут заниматься эти спецподразделения при огневой поддержке Росгвардии, гадать не приходится. Готовится масштабный процесс малолетних анархистов с весьма прозрачной целью - напугать школоту так же, как уже напуганы за два десятилетия путинского правления их родители и деды. Гадать приходится, однако, о том, напуганы ли сами власти.

До сих пор ведь непонятно, что случилось со студентом Архангельского политехнического техникума, испытавшего вдруг столь сильную неприязнь к социальной группе "сотрудники ФСБ", что он пошел их взрывать. Тут имеются разные версии, и мотив, изложенный самоубийцей ("ФСБ... пытает людей"), при условии, что именно он писал эти и остальные слова, представляется только одним из возможных объяснений. На фоне иных взрывов и извечного стремления наших спецслужб к предсказуемости внутриполитических событий. Включая ход судебных слушаний, их длительность, массовость - и жесткость приговоров, сеющих в обществе настроения, близкие к безнадежным.

Ну и схема понятна. Безжалостное следствие, таинственные юридические финты в рамках независимого суда, когда прокурор, вы не поверите, хлопочет о домашнем аресте для 14-летнего бомбиста, но председательствующий, вняв доводам бастрыкинского ведомства, оставляет школьника в СИЗО - а как же, состязательность сторон! Ему теперь подыскивают единомышленников, и если учесть, что юность - самое золотое для исповедования анархистских идей и прочего нигилизма время, то почти нет сомнений в том, что найдут. Заодно со взрослыми зачинщиками, которых уже разоблачает, донося начальству имена и явки главных вдохновителей террора, бесстрашный телеведущий Соловьев. Или, что еще вероятней, набрасывается на них, срываясь с поводка, по поручению руководства.

Другой вопрос, как это будет выглядеть в тот день и час, когда в зале заседаний Мещанского, допустим, суда начнутся слушания по делу 14-летних террористов, боевиков и бомбометателей. Разумеется, процесс закроют, но поможет ли это укрыть от мировой и недобитой нашей общественности суть происходящего? Опыт показывает, что к подобным эксцессам власть все-таки чувствительна, и живодерство в обращении с детьми до настоящего времени не очень приветствовалось. Можно вспомнить хотя бы суды над девочками из "Нового величия" в роли участников троцкистско-бухаринского террористического подполья - эти суды смотрелись настолько гнусно, что начальству пришлось и правозащитную демонстрацию стерпеть, и террористок отправить на домашку. То есть не исключено, конечно, что в грядущем процессе над Кириллом Кузьминкиным с подельниками кремлевские товарищи возьмут и эту высоту, пробьют и это дно, но сегодня прогнозов делать не будем.

Зато со всей определенностью следует отметить, как государство, вольно или невольно, изо всех сил лепит из школоты потенциальных бунтарей. Буквально загоняя, посредством пыток и прочих подручных средств, поколение, выросшее при Путине, в протестные движения. Прямо-таки внушая им разные "экстремистские" идеи - на собственном примере хотя бы. Просто заставляя их неотступно думать о том, что у нас называется политикой и преследуется по закону. Глупость ли начальства, базирующаяся на подлом расчете, или подлость, которая строится на глупости, тому виной - бог весть. Но сказано же было, причем с предельной искренностью, что государство не просило родителей этих детей рожать, - вот оно и прессует их, непрошеных, загружая камеры новыми политзеками и обогащая на свой лад науку о ювенальной юстиции. Скоро такими темпами и до детских садов доберется, и до яслей, и грудные дети начнут мечтать о том, чтобы взорвать здание ФСБ.

Илья Мильштейн, «Грани»