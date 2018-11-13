Как в Румынии отстранили от власти диктатора: сильные фото 7 Максим Мирович

13.11.2018, 11:10

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Николае Чаушеску

Перед этим узурпатор повысил пенсионный возраст.

К концу семидесятых годов дела в румынской экономике шли все хуже и хуже. Рассказывая сказки о величии, Чаушеску поднял пенсионный возраст и отменил пенсии по инвалидности. Люди начали протестовать, но Чаушеску подавлял волнения Нацгвардией и спецслужбой Секуритате.

Наконец, духовность и величие, которой был перекачан телевизор, лопнула и вылилась на улицы — в 1989 году начались волнения в Тимишоаре. По предложению мэра Бухареста у дворца тирана был организован митинг, который должен был показать "всенародную 98% поддержку Чаушеску". Собрались тысячи людей, гул у стен дворца нарастал. Диктатор решил, что любимый народ собрался у стен для того, чтобы выразить ему поддержку — однако был встречен криками и свистом.

Оказалось, что народ собрался вовсе не для того, чтобы приветствовать диктатора, а чтобы сказать ему — убирайся вон. Послышались возласы "Долой диктатора!" — после чего в центре города начались бои за дворец Чаушеску — некоторые наиболее преданные члены Нацгвардии (главным образом, замешанные в политических преследованиях и репрессиях) еще пытались спасти тирана.

Румынский народ разоружает Нацгвардию:

Бои у стен дворца. Армия практически сразу перешла на сторону народа и помогала людям справиться с немногочисленной охраной тирана.

Люди захватывают дворец Чаушеску:

Перешедшие на сторону народа солдаты режут портреты "вождя":

Люди в мраморных кабинета свергнутого тирана.

В 1989 году румынский совок закончился. Диктатор Чаушеску пробовал убежать по горной дороге Трансфагараш — которую строил специально для отхода в горы на случай бунта 98% поддерживающего его народа — но убежать не успел. Чаушеску задержали и приговорили к расстрелу за узурпацию власти, антинародную политику и силовые подавления протестов.

Дальше были реформы. Нынешняя Румыния — современная, динамично развивающаяся европейская страна, состоящая в ЕС и в НАТО.

Максим Мирович, livejournal.com