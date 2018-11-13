Алексей Шевченко: Минское «Динамо» отказалось от утопических планов «убрать всех легионеров» 13.11.2018, 11:25

Алексей Шевченко

Что значит приглашение Джонатана Блума в Минск?

Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал трансферные действия минского «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Новым игроком минского «Динамо» стал Джонотан Блум, который, между прочим, покинул «Торпедо» в июле «по семейным обстоятельствам». Клубы, хватит этой формулировкой прикрывать скандалы! Никто в такие объяснения не верит уже давно.

Американец прошлый сезон заканчивал в «Сочи», но его решили не оставлять в команде, а свои лучшие и худшие матчи он провел в «Адмирале». Кажется, что ему тоже должны во Владивостоке приличную сумму. Вероятно, получить деньги в Минске будет легче.

Поможет ли он «Динамо»? Без сомнения. В понедельник команда провела первую игру при Андрее Сидоренко, смотрелась довольно неплохо, обыграла «Трактор», но пока еще рано говорить, что плохие времена прошли. И у Горди Дуайера были победы. Важен именно второй матч.

Приглашение Блума показывает, что клуб отказался от утопических планов «убрать всех легионеров и наигрывать местных к чемпионату мира». То есть результаты клуба все-таки будут важны, иначе зачем же им иностранец?

Пока формально никто не выбросил белый флаг в регулярке КХЛ, а если бы минчане избавились от легионеров, то это бы означало для них завершение турнира. Как знать, может быть и получится побороться за плей-офф. Если это случится, то на «Западе» будет еще интересней», – сказал Шевченко.