Фотофакт: Житель Глуска в ноябре нашел два огромных подосиновика
- 13.11.2018, 11:31
Заядлый грибник не поверил своим глазам.
Два подосиновика-великана на днях нашел глусчанин Александр Толстик. Огромные грибы — почти по килограмму каждый! — росли в лесу возле деревни Балашевичи.
Интересно, что такой сюрприз заядлый грибник получил накануне своего дня рождения, пишет bobrlife.by.
Вообще Александр Толстик с женой пошли в лес за черными груздями. Когда увидели подосиновики-гиганты, не поверили глазам: грибы к тому же были крепкими и чистыми — без червей.
Дома находку взвесили: 920 и 950 граммов.