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Фотофакт: Житель Глуска в ноябре нашел два огромных подосиновика

  • 13.11.2018, 11:31

Заядлый грибник не поверил своим глазам.

Два подосиновика-великана на днях нашел глусчанин Александр Толстик. Огромные грибы — почти по килограмму каждый! — росли в лесу возле деревни Балашевичи.

Интересно, что такой сюрприз заядлый грибник получил накануне своего дня рождения, пишет bobrlife.by.

Вообще Александр Толстик с женой пошли в лес за черными груздями. Когда увидели подосиновики-гиганты, не поверили глазам: грибы к тому же были крепкими и чистыми — без червей.

Дома находку взвесили: 920 и 950 граммов.


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