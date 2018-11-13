Верный союзник и славный полководец 2 13.11.2018, 11:43

Мустафа Джемилев возле Берлинской стены, 1996 год

Сегодня Мустафе Джемилеву исполняется 75 лет.

13 ноября 2018 года лидеру крымскотатарского народа, одному из моральных авторитетов современной независимой Украины Мустафе Джемилеву исполняется 75 лет. Цикл публикаций о его жизни для «Крым. Реалии» подготовила крымский историк Гульнара Бекирова.

(Часть 4. Часть 1 – здесь, часть 2 – здесь, часть 3 – здесь)

«Для Украины он – верный союзник и славный полководец, который привел свой многочисленный отряд на решающую битву «за нашу и вашу свободу», которую ведут сегодня оба наши народа. И здесь мы выходим на еще одно измерение духовного подвига Мустафы Джемилева, который нами, украинцами, и вообще всем человечеством все еще недооценен. В мире хорошо знают имена таких ярких представителей ненасильственного движения, как Махатма Ганди или Нельсон Мандела. Мы справедливо изучаем историю их подвижничества, не осознавая до конца, что рядом с нами действует человек такого же морального калибра и той же «Золотой пробы».

Это ему и его ближайшим собратьям человечество обязано, что вокруг Крымского полуострова мы не имеем кровавого месива. И только аберрация геополитического зрения, которая присуща мировым лидерам, и нерезонансность событий в нашей части мира приводят к тому, что весь крымскотатарский народ во главе с его лидером Мустафой Джемилевым до сих пор не стал коллективным лауреатом Нобелевской премии мира».

Так пишет член-основатель Украинской Хельсинкской группы, вице-ректор Украинского Католического университета Мирослав Маринович в предисловии к только что вышедшей книге «Мустафа Джемилев. Путь лидера» (ИД «Стилос», 2018).

С марта 1998 по настоящее время Мустафа Джемилев – депутат украинского парламента (в 1998 году избран по партийному списку Народного Руха Украины). Он – народный депутат Украины III-VIII созывов, автор нескольких десятков законопроектов, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений (с 1998 года), председатель подкомитета по вопросам депортированных народов, национальных меньшинств и жертв политических репрессий (2 сентября 2003-15 июня 2007), председатель подкомитета по вопросам этнополитики, прав коренных народов и национальных меньшинств Украины, жертв политических репрессий (с декабря 2012 года).

Мустафа Джемилев (по центру) у памятника генералу Петру Григоренко в Симферополе. Архив Мустафы Джемилева

Огромный жизненный опыт, мудрость, исторические знания, аналитический ум – все эти качества позволяют Мустафе Джемилеву точно предсказывать ход событий в стране и в мире.

17 марта 2010 года, за четыре года до «крымского референдума», в Брюсселе в здании Европейского парламента состоялись слушания о положении крымских татар в Украине, на которых выступил тогдашний председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Первый раздел его выступления назывался «Угрозы территориальной целостности Украины». В своем выступлении Джемилев акцентировал внимание на тех вызовах и угрозах, которые стояли на тот момент перед Украиной и Крымом: «Крым составляет всего около 4% площади и 5% населения всей Украины, но события, происходящие на этом полуострове, занимают в информационном пространстве Украины и, особенно, ближайшего соседа Украины – России значительно больше места, чем многие другие регионы Украины вместе взятые. Это объясняется тем, что этот полуостров имеет ряд особенностей, а вместе с ними и проблем, несвоевременное разрешение которых может привести к прямым конфликтам как внутри украинского общества, так и во взаимоотношениях Украины и России».

Ситуация, как отмечал Мустафа Джемилев, еще более осложнилась и «стала более тревожной после российско-грузинской войны в августе 2008 года, когда российские войска заняли значительную часть суверенной Грузии, создали там свои военные базы и в одностороннем порядке объявили о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, чем грубо попрали территориальную целостность Грузии. Тревога еще больше усилилась после принятия Россией в начале этого года новой военной доктрины, согласно которой эта страна считает себя вправе применять военную силу за пределами своей территории, если сочтет, что проживающие в других странах россияне подвергаются какой-либо угрозе».

Политик напомнил, что «одним из главных доводов России для оправдания вторжения на территорию Грузии были ссылки на нарушения прав проживающих в этой стране абхазцев и осетин, которым до этого роздали российские паспорта. А имеющих российские паспорта граждан и граждан с двойным гражданством в Крыму насчитывается по меньшей мере несколько десятков тысяч. Опасность для Крыма и Украины в целом российско-грузинской войны заключалась еще и в том, что базирующиеся в Севастополе корабли Черноморского флота России участвовали в этой войне и обстреливали города Грузии. А по правилам войны Грузия, при наличии возможностей и желания, как известно, имела полное право открыть ответный огонь не только по этим кораблям, но и по их базам, то есть по территории Крыма».

Таким образом, подытоживал Джемилев, «дальнейшее пребывание российского Черноморского флота на территории Украины, особенно в свете новой военной доктрины России будет… служить угрозой территориальной целостности Украины, а также одной из причин межнациональной напряженности в Крыму, поскольку сепаратистские пророссийские силы в Крыму рассматривают этот флот как собственную опору».

Увы, «нет пророка в своем Отечестве»… События марта 2014 года в Крыму показали, насколько провидческими были эти слова.

12 марта 2014 года Джемилев встретился в Москве с бывшим президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Здесь же по инициативе президента России Владимира Путина состоялся его продолжительный телефонный разговор с Мустафой Джемилевым. В интервью журналисту Дмитрию Гордону 18 марта 2017 года Джемилев рассказал о деталях этого разговора: «Господин президент, я же приехал сюда не для того, чтобы вам какие-то советы давать, у вас тут, наверное, сотни советников. Я приехал, чтобы выразить точку зрения коренного народа Крыма. Вы должны покинуть нашу территорию. Вы совершаете большую ошибку, вам надо вывести свои войска». А он говорит, мол, подождем четыре дня до волеизъявления крымского народа, выведем. Я ему говорю: «Вы, наверное, уже в курсе, что представительный орган коренного народа уже принял решение бойкотировать этот референдум, и вы знаете, что этот референдум никто признавать не будет». И он опять повторял – «воля народа», все такое».

Два дня спустя, 14 марта 2014 года, Мустафа Джемилев встретился в штаб-квартире НАТО с представителями Европейской службы внешних действий и лидерами НАТО, призвал ввести миротворческие войска ООН в Крым. Он также призвал европейских дипломатов и представителей НАТО не принимать во внимание результаты предстоявшего «референдума». 17 марта Джемилев встретился в Измире с тогдашним премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом.

Мустафа Джемилев и Реджеп Эрдоган, архивное фото

20 марта 2014 Мустафа Джемилев был привлечен к работе над проектом постановления о Заявлении Верховной Рады Украины относительно гарантии прав крымскотатарского народа в составе Украины; инициатором этого законопроекта стал Петр Порошенко. Законопроект был принят 283 голосами «за».

Перед принятием законопроекта Мустафа Джемилев в своем выступлении сказал: «Уважаемые народные депутаты! Наш коллега народный депутат Петр Порошенко предложил Верховной Раде для рассмотрения крайне актуальный и полезный документ… Обеспечение прав коренного крымскотатарского народа, родиной которого является Крым, по международному праву, помимо прочего, даст нашей стране дополнительные правовые рычаги влияния на международной арене на агрессора».

31 марта 2014 года на заседании Совета безопасности ООН, созванной по инициативе Литвы и Украины, Мустафа Джемилев заявил: «Великие державы, подписавшие в 1994 году Будапештский меморандум, гарантирующий безопасность и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, попросту обманули. Уже сейчас в Украине растет настроение, что страна любой ценой должна восстановить свой ядерный статус, поскольку вполне очевидно, что никакая страна не посмела бы столь нагло оккупировать территорию ядерной державы».

Он выразил надежду, что «мировым сообществом будут предприняты достаточно эффективные меры по освобождению нашей страны от оккупации и предотвращению подобных агрессивных действий в отношении суверенных государств».

22 апреля 2014 года Мустафе Джемилеву при выезде из Крыма был вручен «Акт уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию» на срок до 19 апреля 2019 года. В начале мая Джемилев не смог попасть в Крым. Попытавшись добраться в Крым авиарейсом Москва-Симферополь, он прибыл в Москву из Киева, однако его не пропустили через пункт паспортного контроля, заявив, что ему въезд запрещен. Возвратившись в Украину, 3 мая 2014 Джемилев попытался вернуться в Крым через контрольно-пропускной пункт в Армянске. Трасса Армянск – Херсон была блокирована бойцами ОМОНа, автомобилями «Урал», бронетехникой. Встречавшие Джемилева крымские татары прорвались сквозь цепь ОМОНовцев, но провести в Крым своего лидера им не удалось.

Мустафа Джемилев пытается попасть на территорию Крымского полуострова. 3 мая 2014 года

20 августа 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил Джемилева Уполномоченным по делам крымскотатарского народа.

21 января 2016 года подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева. В отношении Мустафы Джемилева, объявленного в федеральный розыск, было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России, связанным с терроризмом и подрывом основ государственной безопасности России.

Вклад Мустафы Джемилева как лидера крымскотатарского народа и одного из моральных авторитетов в Украине и мире отмечен множеством наград и премий различных государств. Несколько раз кандидатура Джемилева выдвигалась различными общественными и правозащитными организациями на соискание Нобелевской премии мира.

В 1998 году Джемилеву за правозащитную деятельность присуждена ежегодная премия Управления Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев имени Ф.Нансена. Полученная премия (100 тысяч долларов) была использована Джемилевым на строительство в Крыму двух национальных культурных центров, детского дошкольного центра и выплату ежемесячных стипендий пятидесяти студентам вузов.

Встреча Мустафы Джемилева (на переднем плане справа) с экс-президентом Турции Сулейманом Демирелем, архивное фото

Мустафа Джемилев – кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV и V степеней, ордена «За интеллектуальную отвагу» и ордена Турецкой Республики, лауреат почетных грамот Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины, лауреат премий: имени Пилипа Орлика «За демократизацию украинского общества», «Свет справедливости» и «Солидарности», обладатель «Креста Солидарности Борьбы». Он почетный доктор права Сельджукского университета и Высшего технологического института, почетный доктор в области международных отношений Чанаккаленского университета имени Восемнадцатого марта.

Сегодня Мустафа Джемилев – не только самый влиятельный в мире крымскотатарский политик, он – признанный моральный авторитет независимой Украины. Он сторонник европейской и евроатлантической интеграции Украины, утверждения в украинском обществе принципов демократии и, разумеется, лидер своего крымскотатарского народа. Народа, который по-прежнему борется за свою единственную родину – Крым.