Очернявший оппозицию экс-редактор «Ваяра» распускал слухи о сотнях погибших в «Арена-Сити» 7 13.11.2018, 11:51

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Владимир Кожевников

Фото vsr.by

Владимир Кожевников попал в скандал.

Владимир Кожевников долгое время работал редактором агентства «Ваяр», был сотрудником Министерства обороны. Запомнился своими публикациями, где очернял оппозицию, пишет nn.by.

После происшествия в торговом центре «Арена-Сити» Кожевников написал в своем фейсбуке: «Груды металла обрушились на посетителей. Сейчас завалы разбирают вручную. Сколько человек погибло, установить пока невозможно. Выжившие очевидцы говорят о сотнях погибших».

На самом деле при обрушении подвесного потолка в «Арена-Сити» пострадали два человека, никто не погиб.

«В Республике Белоруссия (так правильно называется по-русски государство) чиновники скрывают масштабы трагедии. Им невыгодно писать правду о последствиях обрушения перекрытия в торговом центре. Завалы еще не разобраны, а они скрывают многих жертв», — отметил Кожевников.

Владимир Кожевников родом из Ярославля (Россия). В 2015 году Кожевников, работая в Министерстве обороны, писал, что Беларусь является частью «русского мира», а название страны он принципиально писал «Белоруссия». В скором времени он был уволен из «Ваяра». Зарабатывает деньги тем, что пишет сценарии для российских лент. Живет в Москве.