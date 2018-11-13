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Витеблянка в Чили: Здесь протестуют по любому поводу, начиная со школы

  • 13.11.2018, 12:11

Белоруска, которая тринадцать лет живет в Чили, рассказала о жизни в далекое экзотической стране.

Елена живет в Чили тринадцать лет. До этого столько же времени вместе с мужем-чилийцем провела в Англии, пишет kp.by. В Чили она занимается различными проектами, связанными с архитектурой и семейным бизнесом – выращиванием, переработкой и продажей оливок. Недавно Елена приехала погостить в родной Витебск. Журналисты расспросили ее об особенностях жизни в далекой экзотической стране и узнала, что чилийцы…

…Не любят историю

- Чилийское общество организовано так, чтобы люди не разделялись на коммуны, землячества ни по национальному признаку, ни по религиозному, ни по какому-либо еще. Они все – чилийцы. Если твои родители норвежцы, но ты родился в Чили, будешь чилийцем. Если скажешь, что ты француз, потому что твои родители французы, хотя родился ты в Италии – тебя просто не поймут. Меня там считают украинкой, потому что я родилась в Киеве. То, что мой папа русский, а мама белоруска и выросла я в Витебске, не имеет значения.

Эту общность они стараются сохранить любыми путями. В своей собственной истории не любят копаться, в школах ее преподают ужасно. Не любят говорить о периоде колонизации, стараются забыть эпизоды, которые могли бы настроить одну часть населения против другой. Например, после первой мировой войны в Чили приехали тысячи хорватов. Правительство предложило этим людям награду за голову каждого убитого индейца. И хорваты охотились на индейцев! Сейчас об этом никто не вспоминает, они все чилийцы – и потомки хорватов-переселенцев, и потомки индейцев.

Не едят пирожки с овощами

-Традиционное чилийское блюдо называется эмпонадо. Это такой огромный пельмень, его жарят или пекут в духовке. Начинка – мясо с луком, приправами, вареное яйцо, оливки и изюм. Еще их делают с морепродуктами, с сыром. Если эмпонадо удались, то начинка будет очень сочной, а тесто сухим. Как-то я приготовила наши традиционные пирожки, чилийцам не понравилось – тесто слишком мягкое и пышное. А вот пирогов с овощными начинками здесь никогда не делают. Из овощей готовят гисо. Это вид солянки, смесь овощей с грибами. Может быть жидким или густым, «чтобы ложка стояла». Иногда в гисо добавляют мясо. Много блюд из бобовых и тыквы. Из муки с добавлением тыквы пекут твердоватые хрустящие блинчики, иногда делают их пышными, на дрожжах. Готовят русский салат – вареная картошка, горошек и майонез. Летом все чилийцы стоят на улице у жаровен, готовят мясо. Целый кусок, килограмма 2-3, кладут на огонь, переворачивают, подсаливают. Отрезают очень тоненький кусочек, из него кровь течет. Если мясо попалось хорошее, то это очень вкусно.

Национальный продукт у чилийцев – авокадо. Его едят очень много. Разминают, добавляют лимонный сок, масло, кому что нравится, и едят с хлебом. Утром едят очень мало, а многие вообще не едят. Только в последнее время стало принято кормить детей завтраками, а так считалось нормальным, если ребенок уходит утром из дома голодным. Зато у чилийцев очень объемный обед. Едят тыкву с фасолью и вермишелью (очень непривычное для белорусов блюдо), запеченное мясо, макароны. Макароны очень популярны, но их едят не так, как в Италии. Там целая культура потребления макарон, а чилиец навалит их в огромную тарелку, соусом зальет… Много едят фруктов, ведь в Чили все растет круглый год, собирают два-три урожая.

Не знают, что такое фонограмма

-Когда я рассказывала чилийцам, что видела, как артисты выступают под фонограмму, они смеялись и не верили. Они не понимают, как можно людей так натренировать – открывать рот под музыку и не петь. Там популярны маленькие оркестры, где все играют на всем. У одного музыканта может быть одновременно гитара, сампонио (такой трубчатый инструмент), чаранга (небольшая гитара), флейты всевозможные, барабанчик, трещотки, а может еще и скрипку взять. И это, как правило, люди, у которых вообще нет музыкального образования. А вот синхронно двигаться в танце чилийцы учатся с трудом.

Детей музыке в Чили учат совсем не так, как у нас. Когда Тарасу (сын Елены) предложили учиться играть на скрипке в муниципальном оркестре, я удивлялась! Индивидуальных занятий не было, только групповые. Ноты не учили. Детей было много, они бегали, баловались, думала, они скрипки разобьют. Побегают – остановятся, попиликают что-то. Но никто ничего не разбил, через месяц они уже играли свои первые пьески в оркестре, а через год – Моцарта! Несколько из этих ребят потом поступили в консерваторию.

Могут начать бизнес, не представляя, что и как будут делать

-По нашим представлениям, чтобы чем-то заниматься, нужно этому научиться, «корочки» получить. В Чили все может быть совсем наоборот. Как-то меня пригласили на интервью на радиостудию (европейцы в Чили до сих пор редкость). Это было что-то! Владелец студии каким-то образом умудрился добыть деньги на этот проект, но как делать программы, ни он, ни его команда не имели понятия. Просто сидели несколько мужиков, трепались и ржали в эфире. Хорошо еще, что без мата. Но им было это интересно, и они начали учиться, приглашать специалистов, через какое-то время уже делали вполне профессиональные передачи.

Протестуют по любому поводу

- После Пиночета чилийцы уже ничего не боятся, особенно молодежь. Протестуют по любому поводу, начиная со школы. Вот у сына в университете второй месяц забастовка, студенты взяли университет. Но он не брал, ему лень (улыбается). Несколько лет назад в стране была волна протестов, которую назвали «революцией пингвинов». Начали ее школьники. Они выходили на протесты прямо в школьной форме, в белых рубашках с галстуками, поэтому их прозвали пингвинами. Требовали, чтобы программу и условия обучения в государственных школах хоть немного подтянули до уровня частных. В год самых активных протестов многие остались на второй год, не потому, что их таким образом наказали, а потому, что подростки на несколько месяцев захватили школы.

Нанимают прислугу

- Женщины низкого социального статуса после рождения детей, как правило, не работают. Для работающей женщины высокого социального статуса нормально нанимать прислугу. С нашим менталитетом привыкнуть к этому нелегко. Как-то я заболела и не могла какое-то время делать работу по дому. Мой муж Педро нанял женщину. Как я вначале мучилась, как было стыдно говорить какому-то человеку, где нужно вымыть, прибрать, подмести! Потом привыкла. К хорошему быстро привыкаешь. Уже и забыла, когда мела последний раз в доме. Мы сейчас живем вдвоем, работы по дому у прислуги немного, иногда я ей поручаю что-то еще.

Быстро мобилизуются в экстремальных ситуациях

- Чили – страна, где все время трясет, бывают там и наводнения. В 2015 году в нашем городе было наводнение. Для меня это была такая радость! Ты живешь в сухости, в песке, хочется воды, зелени, и вот вдруг рядом с домом течет река. И неважно, что весь первый этаж дома в грязи, собаки лежат на твоем диване… Через несколько дней вода ушла, грязь затвердела. Народ достал технику, выгнал трактора – у кого что было. Все - и богатые, и бедные - поднялись буквально за часы! Кто убирал грязь, кто раздавал пострадавшим еду и воду. И так постоянно. Если что-то происходит, тут же на улицы выезжают грузовики, чилийцы бегут, несут туда одежду, еду. Все искренне хотят помочь!

Подают милостыню

-В Чили человек может постучать в дверь любого дома и попросить покушать или немного денег. Вначале я относилась к таким людям по-европейски – мол, это алкоголик или он хочет тебя обмануть, обокрасть. А потом привыкаешь и просто даешь. Так принято. В Чили есть места, куда бедняки могут обратиться за помощью. Но люди все равно подают. Даже алкоголику. Потому, что ему нужно. И, может быть, это единственное, что ему в жизни нужно.

На многое смотрят сквозь пальцы

- В некоторых сферах Чили невероятно забюрократизированная страна! Например, абитуриенты, а потом и студенты, которые хотят получить шанс на бесплатное образование, перед началом учебного года должны заполнять кучи бумаг. Все это отправляется по электронной почте, и из-за малейшей опечатки или сбоя документы могут не принять. В то же время на многое смотрят сквозь пальцы. Половина города, где я живу, построена без разрешения. Самострой занимает прибрежные полосы, карабкается на горы. В один год одномоментно заняли 10 гектаров! Наказать людей сложно, потому что таких стихийных застройщиков очень много. Поэтому в Чили придумали «закон наброска» - схему, по которой можно легализовать самострой. Нужно сделать «набросок» дома, оплатить небольшую пошлину и прикрепить несколько документов. И никто даже не проверяет, кто что там набросал! Я занимаюсь такими «набросками», делаю для людей простые чертежи их домов.

Недовольны своей пенсионной системой

- Минимальная зарплата в Чили около 480 долларов. Нормальная зарплата рабочего с хорошим стажем – 1200. Это считается мало. Если у тебя двое-трое детей, хватит лишь на питание и платежи, машину купить не получится. Учителя зарабатывают 2,5 тысячи долларов, это уже неплохо. Хорошей зарплатой считается 5 тысяч и более. Многие работают без регистрации. Женщины уходят на пенсию в 63 года, мужчины в 68. Если человек официально не работал, ему дают солидарную пенсию, около 150 долларов. Женщинам за каждого ребенка делают к этой сумме прибавку. Работающий чилиец вносит деньги в частный пенсионный фонд. Условия в этих фондах могут быть разными. Например, обещают неплохую пенсию в течение 10 лет. Человек подумает – ок, я вряд ли проживу больше после выхода на пенсию! И когда 10 лет проходит, он остается ни с чем. В любом случае, размер пенсии получается намного меньше зарплаты. Учитель будет получать около 480 долларов. По сравнению с его зарплатой это мизер. Поэтому многие работают до предела, пока позволяет здоровье или после выхода на пенсию открывают свое дело, магазинчики какие-то. Хорошо, что здесь все гибко, государство такому бизнесу не препятствует. А вот конкуренты могут!

Резко отличаются по уровню жизни

- В Чили много очень богатых людей и много очень бедных. Вот в Беларуси, если ты видишь человека на шикарном навороченном авто, это означает всего лишь что у него шикарное авто. Он припаркует его у обычного дома и поднимется в свою обычную квартиру. Возможно, она несколько больше, чем у большинства и лучше обставлена. Но люди все живут как бы на одной линии. И владелец шикарного автомобиля осенью, скорее всего, так же, как большинство, повезет на нем мешки картошки с дачи. В Чили же человек на таком автомобиле – это владелец нескольких домов, больших земельных участков, у него 40 га там, 10 га там, где-то что-то растет, свой бизнес. И одновременно множество людей, которые, если синоптики пообещали дождь, лезут на крыши своих домов и латают их старыми автомобильными шинами.

Чилийцы живут в хаосе, но этот хаос их мобилизует, заставляет надеяться только на себя, искать разные пути. Думаю, маленький хаос – это полезно. Когда на людей не давят, они сами выстраиваются и выстраивают свою жизнь. В Беларуси как раз такой маленькой доли хаоса не хватает. Здесь много творческих людей, много знающих людей, но места, где они могли бы творить, совсем немного.


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