«Почему я должен не получать, а выкупать посылку?» 13.11.2018, 12:36

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Две истории о белорусской почте.

В октябре музыкант и коллекционер Сергей Скрипниченко получил из Украины посылку ценностью в $43. За это он заплатил таможенную пошлину — похоже, о том, что без пошлины белорус может принять только посылку стоимостью до 22 евро, помнили все, кроме Сергея, передает Еврорадио.

Но на этом история не закончилась. В том же месяце Скрипниченко получил еще одну посылку, на этот раз предусмотрительно оцененную всего в $12. Чтобы забрать ее, коллекционеру пришлось... отдать таможне еще 27 рублей.

“Я получаю посылки со всего мира, — рассказывает Сергей Скрипниченко. — Никогда со мной не случалось ничего подобного. Таможенная пошлина за первую посылку была оплачена. Почему я должен платить второй раз? В почтовом отделении разъясняли очень непонятно. И там же мне другой посетитель рассказал, что, оказывается, нормы превышения распространяются на весь месяц. То есть, если мне пришла посылка стоимостью больше 22 евро, все последующие посылки в этом месяце будут считаться превышением независимо от того, во сколько оцениваются. В итоге за вторую посылку я заплатил пошлину, которая перекрыла стоимость самой посылки”.

Обсуждая ситуацию с друзьями, Сергей Скрипниченко понял, что он не один такой. Поучительная история: знакомой коллекционера отправил подарок подруге. Хотел удивить, и сюрприз получился: чтобы забрать презент, девушке пришлось раскошелиться.

Как же так?

В Минской региональной таможне Еврорадио подтвердили, что лимит в 22 евро на стоимость пересылаемых товаров и в 10 кг на их вес установлен для каждого получателя на один календарный месяц:

“Если лимит превышен, то адресат должен заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения. Кроме того, если товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях в адрес физического лица, облагаются таможенными пошлинами и налогами, нужно уплатить еще 10 белорусских рублей — сбор за совершение таможенных операций. Оплата производится в белорусских рублях при получении посылки”.

Если человек не может заплатить за посылку, он имеет право от нее отказаться. В таком случае она вернется к отправителю, а таможенные платежи взиматься не будут. Отправить посылку в бессмысленное обратное путешествие, не взяв ни копейки ни с отправителя, ни с получателя, для таможни не проблема. Так не достанься ж ты никому!

“Зачем вообще нужна почта, если мы посылки не получаем, а выкупаем?” — возмущается Сергей Скрипниченко. По его мнению, действующие правила фактически провоцируют людей на ложь. Получатель заранее может договориться с отправителем, чтобы тот указал стоимость посылки меньше, чем на самом деле. И если таможня не копнет глубже, план прокатит — платить пошлину за превышение нормы не придется от слова “вообще”.

Вся эта история расстраивает коллекционера. Раньше он с такими проблемами не сталкивался, хотя и удивлялся некоторым порядкам, принятым на почте:

“Постоянно сдираются какие-то два или три рубля за так называемое уточнение данных. Ты, когда отслеживаешь на сайте “Белпочты” свое сообщение, вдруг там вываливает штука, что требуется уточнение. И ты заполняешь отчество… Я не могу понять с точки зрения здравого смысла: что непонятно таможне, чтобы моя посылка пришла ко мне”.

Забыл указать ФИО — плати?

“Мне пришло уведомление о необходимости предоставления дополнительных сведений для получения посылки, — рассказывает лидер группы Trollwald Андрей Апанович. — Адрес, фамилия, имя, отчество — все было написано верно. Выяснилось, что мой товарищ, отправляя мне подарок, не указал, что находится в посылке и какова ее стоимость.

По его словам, никто не предупредил его об этих правилах при оформлении передачи. Я оказался в очень нелепой и некорректной ситуации, уточняя недостающие данные. Посылку пока не забирал, поэтому пока не знаю, сколько с меня спишут за эту процедуру, но в уведомлении есть предупреждение о том, что это не бесплатно”.

В минском почтовом отделении №51 Еврорадио рассказывают, что на посылке надо обязательно писать имя и фамилию. Если к вам пришло извещение с просьбой уточнить эту информацию, указать надо будет полные данные, и вдобавок заплатить 3 рубля 54 копейки — как за наведение справки для таможни.

Но почему столько?

Объяснить, как была насчитана эта сумма, составляющая приблизительно 1/7 базовой величины, на почте не смогли. Почему за отсутствие фамилии получателя на посылке надо заплатить именно 3 рубля 54 копейки, остается загадкой.

“Есть правила, и их надо выполнять, — говорят в РУП “Белпочта”. — Информацию по вопросам адресных данных можно найти в “Справке” в разделе “Слежение за почтовыми отправлениями” — в подразделе “Уточнение данных для передачи на таможенный контроль”. В “Справке” есть разъяснения и по поводу товарного вложения. Кроме того, мы регулярно обновляем новость на сайте “Важная информация для получения международных почтовых отправлений”, которая размещена на главной странице”.

В общем, если вы сейчас находитесь за границей и отправили своей бабушке посылку, а какие-то данные указать забыли, отправьте ей эти ссылки. На почте говорят, что там все написано.