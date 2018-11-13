Доллар подскочил до максимума за 1,5 года на фоне расчетов по госдолгу США 13.11.2018, 12:46

Фото: Bloomberg

Доллар продолжает дорожать на международном валютном рынке, толкая вниз цены на акции и сырье.

На фоне новой крупной серии аукционов госдолга США и операций ФРС по сокращению баланса стоимость американской валюты в понедельник подскочила до нового максимума с июля 2017 года, пишет finanz.ru.

Евро подешевел на 0,6%, британский фунт - на 0,5%, а индекс доллара, отражающий курс к корзине из 6 мировых валют, поднялся на 0,69%, оформив 17-месячный пик на отметке 97,4 пункта.

В ближайшие три дня глобальным рынкам предстоит пережить отток на сумму почти 100 млрд долларов, следует из данных Федерального резервного банка Сент-Луиса и Казнчейства США.

В ходе аукционов в ближайшие три дня американский Минфин планирует разместить 4 выпуска векселей (4-, 8-, 13- и 26-недельные) на 164 млрд долларов.

Расчеты по этим размещениям состоятся 15 ноября - в один день с подведением окончательного клиринга аукционов прошлой недели, когда Минфин продавал 3- 10- и 30-летние облигации на общую сумму 83 млрд долларов.

С учетом погашений аналогичных бумаг Минфин США привлечет по итогам двух серий 59,6 млрд долларов нового долга с расчетами 15 ноября.

Тогда же наступает срок погашения бумаг на балансе ФРС на 34 млрд долларов. Американский центробанк, следуя политике сокращения баланса, не будет рефинансировать эти вложения и заберет из системы cоответствующую сумму.

По мере того, как долларовая масса сжимается, утекая с рынков, долларовые кредиты становятся все дороже, а "пузыри" на рынках постепенно сдуваются.

Межбансковская ставка LIBOR обновила 10 летний максимум в 2,31% годовых на месяц, а цены на нефть возобновили снижение, несмотря заявления Саудовской Аравии о сокращении экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки декабре и готовности ОПЕК сократить добычу на 1 млн баррелей в день из-за угрозы опрокинуть рынок.

К 22.59 мск стоимость фьючерсов на Brent снова опустилась ниже 70 долларов за баррель (69,9 по январским контрактам). Следом осыпался рынок металлов: золото стало дешевле на 0,3%, серебро - на 0,85%, платина - на 0,6%, палладий - на 0,7%.

Экономика США остается крепкой, а ФРС практически гарантировано снова повысит процентную ставку в декабре - это делает сценарий новой волны укрепления доллара в глобальном масштабе вполне вероятным, отмечает стратег BNP Гильермо Фелисес из команды BNP Paribas Asset.

"Дифференциал 2-летних ставок Германии и США достиг уже нового антирекорда в -3.53%", - указывает аналитик "ВТБ Форекс" Алексей Михеев. - Имея в виду прошлые корреляции между дифференциалом ставок и парой евро-доллар, получаем, что уже сейчас евро-доллар, исходя из этой модели, имеет потенциал снижения вплоть до 1,03".