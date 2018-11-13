NEXTA: С каждой атакой мои видео становятся острее 13.11.2018, 12:55

Степан Путило (Светлов)

Фото: «Радыё Рацыя»

Популярного белорусского блогера поддерживает все больше людей.

Его видео собирают миллионы просмотров, его сторонники - почти 200 тысяч подписчиков. Степан Путило известен под журналистским псевдонимом Светлов, а еще более узнаваем в Сети в качестве политического видеоблогера NEXTA , передает «Радыё Рацыя».

Еще в феврале, сразу после приезда в Польшу, где молодой человек учится и работает, в квартиру к его родителям пришли с обыском по уголовному делу якобы за оскорбление Лукашенко.

Теперь свои претензии блогеру предъявило государственное телевидение. БТ обвинило NEXTA в «нарушении авторского права», мол, использовал их снимки без разрешения. Большинство видео NEXTA уже исчезло из YouTube-канала. Часть удалила администрация сервиса, а часть блогер был вынужден скрыть самостоятельно из-за жалоб БТ.

Как рассказал сам блогер:

- Белтелерадиокомпания объявила свои права на якобы видео, которые я повторно загрузил на свой канал. То есть, они считают, что я просто скачал их видео и загрузил на свой канал. На самом деле, это не так. Я использовал видео государственных СМИ, потому что они являются монополистами на информационном поле, особенно с учетом материалов, где участвует правитель страны.

- То есть, вас обвиняют в «хищении их имущества», его использовании?

- Именно так. Они предоставляют администрации сервиса YouTube, что я якобы воровал их видео, хотя на самом деле я только использовал части их контента в качестве цитат, не более 20%.

- И этим занимается не кто-нибудь, а высокопоставленные лица на государственном телевидении...

- Да. На одной из жалоб был указан руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Не знаю, возможно это какая-то другая личность, но подписалась Иваном Эйсмонтом, смотрела все видео и отслеживала, не было ли там логотипа «Беларусь-1» или «Беларусь-2».

- Почему использование видео не является каким-то нарушением, с вашей точки зрения?

- В Беларуси существует закон об авторском праве, который позволяет использовать видео с любого открытого источника в информационных, критических или аналитических целях. А именно в этих целях я и использовал контент государственного телевидения. Тем более, они являются монополистами.

- Упомянутый вами Иван Эйсмонт отмечал, мол, когда какой-то парень в интернете, блогер напишет какой-то яркий заголовок, то БТ не может с ним конкурировать, мол - это сфера неподконтрольная государству. Так что, вы действительно за счет ярких заголовков «подсаживаете» государственное телевидение?

- Не знаю, обо мне ли говорил Иван Эйсмонт, но безусловно, можно так сказать и про мой канал. Я имею свободу в выборе заголовков. Могу сделать так, чтобы он заинтересовал зрителя, чтобы он посмотрел мое видео. Но заголовок - это только половина дела. Потому что, когда зритель заходит и видит, что там очень скучно, он просто выключает это видео. Если же зритель просматривает это видео целиком, потом делится с друзьями, оставляет комментарий, то YouTube сам продвигает это видео и оно собирает больше просмотров.

- С чем вы связываете такую атаку на ваш канал именно сейчас?

- Не могу с уверенностью ответить на вопрос «почему именно сейчас». Но Белтелерадиокомпания что-то пытается в интернете сделать, какие-то шоу, «Макаенка 9» всем известное. Но у них не получается, они получают очень много негативных отзывов. Поэтому они используют вот такие нечестные методы как просто что-то заблокировать, вместо того, чтобы достойно отвечать более интересными для зрителя программами, острее и более информационно насыщенными.

- Существует ли сейчас угроза вашему каналу?

- Сейчас существует большая угроза удаления канала, потому что получены два предупреждения от YouTube, хотя по-сути от Белтелерадиокомпании, потому что они заявили авторские права. Когда придет третье предупреждение, то канал могут заблокировать. Поэтому я сейчас настоятельно советую своим подписчикам подписываться на Telegram-канал и на дополнительный YouTube-канал. Кстати, на дополнительный YouTube-канал за несколько дней подписалось более 15 тысяч человек.

- В последнем видео вы в концовке, одновременно и иронической, и чрезвычайно серьезной, сказали, что целью вашей деятельности является увидеть Беларусь без Лукашенко, что будет после его правления. Что вы собираетесь теперь делать, когда существует опасность ликвидации канала? Какими будут ваши дальнейшие действия?

- Дальнейшие действия - продолжать то, чем я и занимался. Возможно, более остро. Потому что с каждой такой атакой заметил, что видео сами по себе становятся более острыми. Больше людей поддерживает, больше людей выражает свою позицию открыто. И, безусловно, буду стараться сплачивать вокруг себя как можно больше людей, чтобы они помогали в чем-то, и чтобы вместе создавать будущее Беларуси.