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Назарбаев отказался проходить с Путиным мимо стенда с Крымским мостом

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  • 13.11.2018, 13:06
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Астана не признает аннексии полуострова.

В Кремле заявили, что администрация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева специально попросила, чтобы в ходе его совместного с российским коллегой Владимиром Путиным посещения туристической выставки в казахстанском Петропавловске маршрут делегаций не проходил возле стенда с Керченским мостом, сообщает «РИА Новости».

Об этом Дмитрий Песков сказал, комментируя публикации в российских СМИ, которые сообщили, что данное решение было принято в связи с тем, что Астана не признает «присоединение» Россией украинского Крыма.

«Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)», — признал спикер Путина.


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