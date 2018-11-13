Табачных киосков в регионах становится все больше 21 13.11.2018, 13:11

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Автобусная остановка возле средней школы №7

Кому это выгодно?

В нескольких районах Слонима начали появляться специализированные киоски по продаже сигарет. В своем большинстве данные киоски в городе устанавливают в местах массового скопления людей, в частности на автобусных остановках.

Автобусная остановка «АРЗ»

В редакцию «Газета Слонімская» поступают звонки от горожан с просьбой поднять данный вопро, ведь эти киоски устанавливают вблизи школ.

Автобусная остановка возле средней школы №7

Кто разрешил

Вопрос о том, кто же одобрил размещение киосков с продажей табака на автобусных остановках и вблизи школ, журналисты задали заместителю начальника отдела торговли Слонимского райисполкома Денису Мелкумяну.

— Решение о размещении табачных ларьков принималось всеми членами Слонимского райисполкома. Возможно, в дальнейшем будут вноситься корректировки по изменению мест размещения данных киосков, — прокомментировал ситуацию заместитель начальника торгового отдела райисполкома.

Кому выгодно?

Как удалось узнать журналистам, заявку на размещении табачных киосков на автобусных остановках подала частная компания «Энерго-Оил». Теперь слонимские автобусные остановки будет «украшать» надпись «Табакерка». Вопрос, сколько людей, в том числе и детей, может откликнуться на рекламных ход табачной компании, остается открытым.