В Беларуси появится комиссия, которая будет «проверять» иностранные медиа 8 13.11.2018, 13:30

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Власти получат дополнительную возможность ограничить свободу СМИ.

Правительство утвердило процедуру проведения «экспертизы продукции иностранного средства массовой информации» на соответствие требованиям белорусского законодательства, пишет government.by.

Экспертизу будет проходить продукция иностранного СМИ, предполагаемая к распространению на территории Беларуси. Ее будет проводить специальная комиссия.

Основанием для проведения экспертизы будет обращение медиа в Министерство информации с просьбой разрешить распространять информацию в Беларуси. Экспертизу будет проводить комиссия, которую возглавит первый заместитель Мининформ Павел Легкий.

Экспертиза может включать в себя анализ продукции иностранного СМИ на предмет того, присутствуют ли в ней материалы, пропагандирующие потребление наркотиков и психотропов, токсических и других одурманивающих веществ, информация о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, информация, направленная на пропаганду войны, экстремистской или содержащей призывы к такой деятельности.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон о СМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.