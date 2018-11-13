«Мустафа не оставляет борьбу за возвращение Крыма» 13.11.2018, 13:42

Мустафа Джемилев

Фото: un.org

Президент Украины поздравил Джемилева с 75-летием.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 75-летием лидера крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Украины Мустафу Джемилева. Об этом говорится на официальной странице президента Украины в Facebook, передает «Крым. Реалии».

В частности, Порошенко отметил, что Джемилев «не оставляет борьбу за возвращение Крыма».

«Его силу духа и стальной характер не сломали годы преследований, давления и заключений за «распространение антисоветских взглядов». И сейчас Мустафа не оставляет борьбу за возвращение Крыма, за освобождение всех заложников Кремля пока они не вернутся домой, в украинский Крым», – говорится в сообщении.

Мустафа Джемилев 13 ноября празднует 75-летний юбилей. В Киевской городской государственной администрации запланировано торжественное мероприятие по случаю юбилея.

Мустафа Джемилев получил уважение своего народа и статус национального лидера благодаря несгибаемой позиции в борьбе за права крымскотатарского народа. На протяжении 1966-1983 годов он был шесть раз арестован. Имел семь судимостей, провел в заключении 15 лет за «распространение взглядов, порочащих советский строй». В 1975-1976 годах провел 303-дневную голодовку в Омской тюрьме. На свободу вышел в 1986-ом году.

С 1991 по 2013 год был главой Меджлиса крымскотатарского народа. Мустафа Джемилев – народный депутат III-VІІ созывов Верховной Рады Украины. С ноября 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва. На протяжении всех каденций в украинском парламенте оставался беспартийным.

20 августа 2014 года указом украинского президента Петра Порошенко №657/2014 назначен уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Мустафа Джемилев является почетным доктором права Сельджукского университета (Турция), лауреатом международной премии им. Орлика «За демократизацию украинского общества». Награжден медалью Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V и IV степеней.