Назван самый популярный фильм года 13.11.2018, 13:53

1,988

Эксперты также назвали актрису и актера года.

Фантастический боевик «Мстители: Война бесконечности» победил в номинации «Фильм года» по версии People's Choice Awards. Полный список победителей приводит портал Deadline, пишет lenta.ru.

Ленту «Мстители: Война бесконечности» также признали лучшим боевиком 2018-го, сыгравшую в ней Скарлетт Йоханссон объявили актрисой года. Титул «Актер года» получил Чедвик Боузман благодаря главной роли в фильме «Черная пантера».

В категории «Лучшая драма» победила картина «Пятьдесят оттенков свободы». Звезда фильма Джейми Дорнан признан лучшим драматическим актером. Лента «Шпион, который меня кинул» с Милой Кунис и Кейт Маккиннон стала комедией года.