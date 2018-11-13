Карягин: Если зарплаты не вырастут, из страны уедет два миллиона молодых белорусов 43 13.11.2018, 13:56

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Владимир Карягин

Фото: belta.by

Средняя зарплата в Беларуси ниже, чем в соседних странах.

Об этой угрозе председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин заявил на Форуме регионального развития Могилевской области, пишет «Салiдарнасць».

По его мнению, перед страной всерьез стоит задача увеличить среднюю зарплату «до 1200-1500-2000 рублей».

– Иначе от нас сбежит два миллиона молодых людей. Не может быть заработная плата в Беларуси ниже той, что в соседних странах, – сказал Владимир Карягин.

– Но как это сделать? Раздать деньги никто не может – золотого запаса для этого нет. Зарплату можно только заработать, увеличив производительность труда. Заработок в новой экономике должен быть 500-1000 евро на одного работающего. Иначе предприятия будут неконкурентоспособны с точки зрения удержания людей.