В деле Хашогги появились улики против саудовского принца Сальмана 13.11.2018, 14:10

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ФОТО: ZUMAPRESS.COM /GLOBAL LOOK PRESS

Прослушаны записи телефонного разговора.

В деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги появились серьезные улики, свидетельствующие о возможной причастности к этому преступлению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Один из членов группы, ликвидировавшей Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, вскоре после убийства сказал своему начальнику по телефону, что тот может сообщить "своему шефу" о результате, сообщила во вторник, 13 ноября, газета The New York Times.

Американские спецслужбы полагают, что под "шефом" подразумевается принц Сальман, хотя его и не называют по имени. "Более серьезной улики, чем подобный телефонный звонок, получить просто невозможно. Это весьма компрометирующие сведения", - заявил в интервью газете бывший сотрудник ЦРУ Брюс Ридль.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце минувшей недели впервые официально признал существование аудиозаписей, связанных с убийством Хашогги. Он поделился этими материалами с целым рядом иностранных спецслужб, в том числе с ЦРУ США. И турецкие официальные лица, и американские спецслужбы подчеркивают, что данные аудиозаписи, несмотря на их инкриминирующий характер, все же не являются неопровержимым доказательством причастности Сальмана к убийству журналиста.

Эксперты, однако, полагают, что теперь на Белый дом будет оказываться еще более сильный нажим с целью заставить его принять санкции против Эр-Рияда. После того, как республиканцы в результате промежуточных выборов в Конгресс лишились большинства в Палате представителей, комитет по делам разведки в этой палате возглавит демократ.