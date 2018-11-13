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Доллар в очередной раз подорожал

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  • 13.11.2018, 14:12
  • 1,993

Российский рубль продолжает падать.

На валютных торгах 13 ноября доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0018 и составляет Br2,1449 (12 ноября - Br2,1431 за $1).

Евро подешевел на Br0,0049 до Br2,4102 (12 ноября - Br2,4151 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0056 до Br3,169 за 100 российских рублей (12 ноября - Br3,1746 за 100 российских рублей).


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