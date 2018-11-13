Чем можно «оформить» холл Верховного суда на деньги Фемиды 8 13.11.2018, 14:22

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Верховный суд вот-вот переедет туда, где красиво.

«Внутри все довольно лаконично. Выделить можно лишь главный парадный холл, это пространство планируется украсить скульптурой Фемиды«, — говорит главный архитектор нового здания Верховного суда, пишет Виктор Малишевский для сайта antijournalist.by.

На лаконичное освещение скульптуры Фемиды потратят $25 тысяч. Сама скульптурная композиция обойдется в 1 710 749 рублей и 54 копейки или в 735 тысяч евро. Кстати, во время аукциона (тендера) цена Фемиды не уменьшилась, а даже и выросла (почти на 50 тысяч рублей), что странно. Вот как это выглядит

Не будем оспаривать художественный вкус судей кто там заказывал Фемиду, а просто зайдем на (сайт аукционного дома Sotheby’shttps://www.sothebys.com/en/) и подберем произведения искусства, которые могли бы украсить парадный холл Верховного суда за те же лаконичные деньги. Извините за эту странную подборку, но вот…

Марк Шагал, Хаим Сутин, Клод Моне, Жоан Миро.

Жалко только на лаконичное освещение картин бюджета уже не осталось