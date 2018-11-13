Ходасевич об игре Беларуси с Люксембургом: Все или ничего 2 13.11.2018, 14:59

Николай Ходасевич

Именно с таким подходом стоит относиться к этой футбольной осени.

Белорусский журналист Николай Ходасевич на своем Youtube-канале порассуждал о ближайших матчах сборной, сообщает tribuna.com.

«Все или ничего. Именно с таким подходом стоит относиться к этой осени. По четырем прошедшим турам видели, что в нашей группе собрались команды, достойные друг друга.

Неудивительно, что сейчас все просчитывают различные варианты развития событий на оставшиеся два тура. Возможно, вечер воскресенья станет определяющим в жизни белорусского футбола.

Сейчас есть возможность использовать наработки БАТЭ. Десять борисовчан в сборной. Это может быть каркасом. Эти наработки нам известны по матчу с «Челси». Если сборная Беларуси сыграет с Люксембургом так, как БАТЭ против «Челси», то все будет хорошо. Выездная победа в пятом туре – практически гарантия первого места в группе», – сказал Ходасевич.

Напомним, встреча Люксембург – Беларусь состоится 15 ноября, Сан-Марино – Беларусь пройдет 18 ноября.