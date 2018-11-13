Иллюзия-загадка с неожиданной развязкой стала хитом Сети 1 13.11.2018, 15:07

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Ученые создали иллюзию под названием «Кто за кем гонится».

Специалисты из Йельского университета создали новую оптическую иллюзию, которая стала хитом Сети. Решение "загадки" под названием "Кто за кем гонится" удивило многих пользователей. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на sciencealert.com.

В ролике две точки красного и синего цвета близко друг к другу движутся по карте. Вопрос в том, какая точка гонится за другой. Пользователи предположили, что синяя точка гонится за красной, другие наоборот, третьи – что "догоняющая" и "убегающая" точки меняются местами через 30 секунд.

На самом деле, красная точка не двигается, а синяя вращается вокруг нее. Иллюзия создается из-за меняющего фона карты под точками.

Ученые утверждают, что эта иллюзия способна помочь при изучении неврологических заболеваний.