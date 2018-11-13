Лукашенко провел важные кадровые перестановки

Лукашенко провел важные кадровые перестановки31
- 13.11.2018, 15:21
- 5,966
Назначены новые послы, заместители министров, ректоры и представители местной власти.
Лукашенко 13 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.
Правитель назначил:
Александра Пономарева — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине;
Юрия Слуку — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве и Ливанской Республике;
Андрея Ржеусского — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Индия и по совместительству в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;
Кирилла Добрего — заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Ивана Ребковца — председателем Пинского горисполкома;
Олега Быкова — председателем Шумилинского райисполкома;
Геннадия Соловья — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Андрея Барановского — председателем Октябрьского райисполкома;
Юрия Деркачева — председателем Чечерского райисполкома;
Николая Коротина — первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Валерия Навныко — ректором учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет»;
Артема Шегидевича — ректором учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации»;
Натальи Карчевской — первым заместителем министра культуры;
Сергея Шереметьева — заместителем министра культуры;
Валентина Шатравко — первым заместителем министра лесного хозяйства;
Владимира Креча — заместителем министра лесного хозяйства;
Юрия Селиверстова — первым заместителем министра финансов;
Андрея Белковца — заместителем министра финансов;
Александра Червякова — первым заместителем министра экономики;
Дмитрия Ярошевича — заместителем министра экономики;
Сергея Реентовича — заместителем министра энергетики;
Александра Васильева — членом Гомельского облисполкома.