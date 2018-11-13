Засада в Газе Павел Фельгенгауэр, «Новая Газета»

13.11.2018, 15:31

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Почему обострился конфликт Израиля с ХАМАСом?

Боевики ХАМАС остановили для проверки гражданский автомобиль, на котором передвигалась разведка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Разведгруппа элитного спецназа, возможно, действовавшая под прикрытием, с боем отступила к границе сектора и была эвакуирована вертолетом, в то время как артиллерия, танки, авиация и беспилотники ЦАХАЛ наносили огневые удары, отсекая преследователей. Автомобиль, в котором ехала и была перехвачена разведгруппа, был брошен и потом уничтожен в хлам высокоточным ударом израильтян.

Жители Сектора Газа рассматривают автомобиль ЦАХАЛ, использованный для спецоперации на их территории, уничтоженный точным ударом изральской ракеты. Фото: @GroundBrief / Twitter

Согласно арабским источникам, Нур Барака, командир батальона ХАМАС в Хан-Юнисе и известный специалист по рытью туннелей из сектора Газа в Египет и Израиль, непосредственно участвовал в боестолкновении и был убит, а с ним еще 6 боевиков и столько же — ранено. Разведгруппа потеряла одного раненого и одного убитого — засекреченного подполковника «нееврея», имя и личность которого власти Израиля намерены держать в строгом секрете и после смерти, хотя и называют его героем. Сообщается, что тело убитого передали семье и уже похоронили. ЦАХАЛ объявил, что операция в Газе была именно разведывательной, а не попыткой похищения или убийства начальников ХАМАСа, и Нур Барака попал под раздачу случайно, «по собственной инициативе».

Это заявление похоже на правду. В последнее время израильское руководство и ХАМАС ведут интенсивные переговоры об условиях перемирия в Газе при энергичном посредничестве Египта.

На прошлой неделе Израиль пропустил в Газу катарского дипломата с 15 млн долларов наличными для выплаты зарплаты местным бюджетникам.

Палестинский президент Махмуд Аббас возражал против передачи денег ХАМАСу, но его не послушали.

Теперь, после стычки, в которой погибли секретный подполковник «М» и Нур Барака, началась небольшая война.

ХАМАС выпустил в сторону Израиля несколько сотен различных, в основном самодельных ракет и снарядов, нанеся израильской стороне некоторый материальный ущерб. До трети ракет было перехвачено тактической системой ПРО «Железный купол». Вблизи границы сектора боевики подбили и уничтожили российской управляемой противотанковой ракетой «Корнет» пустой автобус, который до этого перевозил бойцов ЦАХАЛ. Один 19-летний солдат-срочник, который не успел отойти далеко от автобуса, был серьезно ранен. «Корнеты» были в свое время поставлены Россией в Сирию режиму Башара Асада, часть из них потом была переправлена в Ливан «Хезболле» и в Газу ХАМАСу для использования против израильской армии.

В ответ на обстрел израильские беспилотники и боевые самолеты наносят удары по Газе.

Палестинцы хоронят погибших в результате израильских обстрелов. Фото: Reuters

Премьер Биньямин Нетаньяху сократил до одного дня визит в Париж на встречу мировых лидеров по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны и срочно ночью вернулся в Израиль.

У Нетаньяху нет постоянного утвержденного заместителя в кабинете — он стремится руководить всем, по возможности, лично, как Владимир Путин.

Впрочем, в Париже израильский премьер уже все, что мог, сделал: встретился с президентами России и США (на бегу перекинулся парой фраз).

Израильская пресса ругает ЦАХАЛ за провальную разведоперацию. ХАМАС безудержно хвастается, что обратил в бегство врага и одержал великую победу. Взаимные обстрелы должны скоро сойти на нет при египетском посредничестве.

ХАМАС еще поторгуется, добиваясь тактических уступок, но разведгруппу, за которую можно было много запросить, они упустили вместе с телом убитого. Израильское руководство также явно настроено на перемирие в Газе, поскольку его внимание нацелено на Иран и проиранские силы в Сирии, которые вскоре могут получить новые российские С-300 ПМУ в качестве прикрытия от воздушных ударов, и тогда ЦАХАЛу придется как-то решать эту проблему. Российские военные также настаивают на том, чтобы ЦАХАЛ заранее, а не за несколько минут, предупреждал о любых действиях в Сирии и отказался от нереалистичного требования о полном выводе всех иранских сил. Израиль не согласен ни с тем, ни с другим, и краткая встреча в Париже ничего не решила.

Никто вроде не собирается воевать, но и уступать никто не намерен.

Павел Фельгенгауэр, «Новая Газета»