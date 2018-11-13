В детсадах Могилева детей перестали кормить мясом 12 13.11.2018, 15:40

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Рыба тоже пропала из меню.

«В меню детских садов на две недели пропали мясо и рыба», — сообщили tut.by родители детей из Октябрьского района Могилева. В администрации района подтвердили, что перебои с поставками мяса действительно были, но только два дня — 12 и 13 ноября. Журналисты узнали, когда мясо вернется в меню.

— В садах Могилева детей лишили белка — мяса в меню нет вторую неделю, — рассказали родители, дети которых ходят в разные сады Октябрьского района Могилева. — Рыбы тоже нет. На обед, например, были картофельное пюре и омлет. В нашем чате в Viber мы спросили у воспитательницы, почему так. Она не знает.

Родители возмущены, так как они, по их словам, регулярно платят за питание в детском саду одну и ту же сумму — и не понимают, почему так изменилось меню.

— Ситуация уже исправлена — мясо будет поступать в дошкольные учреждения, — пояснила инженер-технолог отдела образования администрации Октябрьского района Могилева Зарема Гасанова. — Просто на начало недели мы не могли прийти к общему знаменателю: могилевский мясокомбинат просил денег, а мы не могли их перечислить. Была задолженность, но она уже погашена.

По словам инженера-технолога, с могилевским мясокомбинатом администрация работает давно. По договору, предприятие поставляет мясо, печень и колбасы по предоплате.

Родители детей считают, что мясо в меню можно было бы заменить рыбой. Но и ее, как оказалось, не было.

— Рыбу поставляет «Белвнешрыбторг», и перебои с поставкой на прошлой неделе тоже были. Мы заказывали хека без головы — и это прописано в договоре, а они поставили рыбу с головой и по более высокой цене. Нам пришлось отказаться от поставки.

Зарема Гасанова говорит, что мясо поставляется в детские сады по понедельникам и средам, рыба — по вторникам и четвергам.

Отразится ли отсутствие мяса на размере оплаты за детский сад, пока неизвестно.