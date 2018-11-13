Белорусская бригада судей во главе с Кульбаковым будет работать на матче Хорватия-Испания 13.11.2018, 15:55

Алексей Кульбаков

Фото: AFP 2018 / GUENTER SCHIFFMANN

Матч Лиги наций пройдет в четверг в Загребе.

Белорус Алексей Кульбаков назначен рефери ключевого матча в группе 4 лиги "А" Лиги наций Хорватия — Испания, пишет «Прессбол».

Ассистировать ему будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Дополнительные судьи за воротами — Денис Щербаков и Дмитрий Дмитриев. Четвертый арбитр — Юрий Хомченко.

Поединок пройдет в четверг, 15 ноября, на стадионе "Максимир" в Загребе. Начало встречи — в 22.45 по белорусскому времени. Турнирное положение в группе 4 лиги "А": Испания — 6 очков (3 игры), Англия — 4 (3), Хорватия — 1 (2).