Родители учеников и коллеги отстояли директора школы под Минском 2 13.11.2018, 16:11

Марина Бизук

Фото: скриншот официального сайта школы

Марина Бизук, на защиту которой стали родители учеников и коллеги, осталась работать.

С директором детского сада — средней школы в деревне Старое Село Минского района заключили трудовой контракт, пишет tut.by.

Хотя ранее его планировали не продлевать. После этого родители школьников и педагоги школы написали обращения к властям, чтобы директор осталась работать.

Напомним, в октябре в СМИ обратились родители школьников детского сада — средней школы в деревне Старое Село Минского района. Они рассказали, что с директором школы Мариной Бизук не продлевают контракт. При этом она проработала в должности директора 10 лет. До этого 14 лет была в этой же школе завучем по воспитательной работе и очень много сделала для школы. Родители собрали подписи под обращением к властям, так как не хотели, чтобы Марина Бизук уходила. Ее также поддержали коллеги.

В Минском областном исполнительном комитете заметили, что Марину Михайловну Бизук «никто не увольнял».

— Человек работает, выполняет свои должностные обязанности, — сказали там. При этом заметили, что ее нанимателем является Минский районный исполнительный комитет и его управление по образованию, спорту и туризму.

В управлении же порекомендовали обратиться за комментариями к Марине Михайловне Бизук.

Напомним, ранее в управлении по образованию, спорту и туризму Минского райисполкома рассказали, что руководитель учреждения образования совершила достаточное количество нарушений в сфере образования, которые явились основанием непродления контракта. Со своей стороны Марина Бизук не скрывала, что у нее были дисциплинарные взыскания.