Зловредные идиоты 1 Алексей Навальный

13.11.2018, 16:03

1,814

Они украли все деньги, у них сила, но тем не менее — это так.

Ну, собственно, будете разочарованы, если ждете описания изощренной схемы.

Тем не менее, подробности любопытны, потому что показывают как легко запретить выезд (право гарантированное Конституцией) любому.

Как и предполагал глава нашей юридической службы Иван Жданов, взглянув на «уведомление» — это все полная липа и оформление идет задним числом.

Уже после того, как мне не дали сесть на самолет и вылететь в Европейский суд, на сайте отделения службы судебных приставов по Кировской области появилась такая штука (вчера вечером ее еще не было):

Это и есть главный изобличительный документ, доказывающий, что все специально сделано, чтобы я именно в ЕСПЧ на оглашение решения не попал.

Это исполнительное производство по «второму делу Кировлеса». Мне там вынесли штраф 2,5 миллиона рублей, но не взыскивали его. Эти деньги давным давно выделил Евгений Чичваркин, о чем публично сообщил. Условие было такое: он дает нужную сумму, а я возвращаю ее после того, как выиграю в ЕСПЧ по «второму Кировлесу» так же, как выиграл по первому. Все это время деньги хранились у моего адвоката, мы не могли их заплатить: не было даже реквизитов куда их переводить.

Видите, дата начала исполнительного производства: 09.11.2018

Она полностью доказывает, что оформлялось все в режиме «сказали запретить выезд, а причину уже мы сами должны найти».

Потому что на добровольное исполнение требований судебных приставов по закону выделяется пять дней.

То есть, если 09.11.2018 начали производство, то меня должны о нем уведомить в обязательном порядке. После этого текут пять дней. После этого, можно предпринимать какие-то меры. В первую очередь наложить арест на банковский счет.

Ну а уж потом, если ничего не сработало, выносится решение об ограничении на выезд. Пишут письмо в погранслужбу. Это само по себе недели две занимает.

То есть, как видите, даже чисто теоретически (предположим я отказался платить) ограничить выезд мне можно было только с 14-15 ноября.

В моем же случае, 09 ноября начинают исполнительное производство, а 11 ноября уже погранслужба имеет все бумаги о том, что я невыездной.

Это юридически невозможно. Именно поэтому мне дали такую филькину грамоту, где нет ни точной причины, ни срока. Зато есть «УФССП России» — несуществующий орган.

Мне реально даже любопытно, почему это Кремль так костьми встал и пошел на такие очевидные нарушения закона, чтобы не пустить меня на заседание ЕСПЧ?

Ну а что там такое случится? Моя триумфальная победа совсем неочевидна. Не зря же ЕСПЧ уже 15 лет таких решений не выносил.

Если выиграю, победа будет прекрасна и важна, даже если я физически в этот момент буду не в Страсбурге, а на улице Ленинская Слобода.

А также интересно, что они будут делать дальше? Деньги лежали у адвоката на счете, поэтому оплатить этот штраф было вопросом получаса. Сейчас он уже оплачен.

Значит я смогу выехать сегодня вечером или завтра утром? Зачем тогда было городить это все?

Путинская власть — это зловредные идиоты. Они украли все деньги, у них сила, но тем не менее — это идиоты.

Алексей Навальный