Умеющий играть в пинг-понг робот стал звездой Сети 13.11.2018, 16:02

Он может стать хорошим компаньоном для любителей спорта.

Международная выставка в Шанхае (Китай) представила вниманию зрителей немало интересного, в том числе и роботов, умеющих выполнять самые разные задания, пишет 120.su.

Фаворитом, по мнению многих, стал робот «Forpheus», созданный японской технологической компанией «Omron». Он может играть в пинг-понг, используя комбинацию видеокамер и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, чтобы просчитывать удары противника и максимально точно отбивать мячи.

«Forpheus» может работать в разных режимах, так что он вполне способен стать неплохим компаньоном для любителей настольного тенниса — как для опытных игроков, так и для тех, кто только делает свои первые шаги на этом поприще.