Могилевский журналист: То, что я делаю неудобные властям материалы – проблема самих властей 13.11.2018, 16:52

Александр Бураков

Фото: «Радыё Свабода»

На Александра Буракова хотят завести уголовное дело из-за связей с правозащитным центром «Весна».

Оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД, старший лейтенант Павел Кот 8 ноября сообщил журналисту и правозащитнику Александру Буракову, что в отношении того ведется проверка по факту деятельности от имени незарегистрированной организации, пишет могилевская «Весна».

— Мы с ним встретились в центре города, так как я не хотел ехать в РОВД. Кот рассказал, что он проверяет меня, являюсь ли я активистом правозащитного центра «Весна». Он знает, что я пишу материалы для сайта о правах человека mspring.online и знает, что сайт связан с «Весной». От меня он попросил дать письменные объяснения. Я вежливо отказался, воспользовавшись ст. 27 Конституции Беларуси, - говорит Бураков.

По словам журналиста, это уже вторая проверка в отношении него. В сентябре все тот же старший лейтенант Павел Кот рассматривал заявление руководства завода «Омск Карбон», которые просили привлечь к уголовной ответственности авторов mspring.online за материалы об их фабрике.

— Кот сказал, что ту проверку он закончил и уголовное дело не возбуждалось. Теперь вот вторая. Причем если по «Омск Карбону» проверку начали по заявлению руководителей завода, то теперь проверку начал уже сам оперуполномоченный Кот, — сказал Бураков.

Как рассказал журналист, проверка началась ещё 8 октября – эту дату он видел в рапорте, который ему показал сотрудник милиции.

— За этот месяц, что идет проверка, Кот взял объяснения у трех человек, которые были связаны с материалами на mspring.online. Во-первых, это председатель «Молодежного парламента» Ярослав Григорьев, с которым я делал интервью как с самым молодым кандидатом в «депутаты» на минувших «выборах». Это Игорь Сидоров из страйкбольного клуба, с которым мы тоже разговаривали. И ещё комендант общежития, в котором я делал репортаж о переселении семьи в ужасные условия, — перечислил Бураков.

Он не видит смысла скрывать, что пишет материалы для правозащитного центра «Весна»:

— Я ничего противозаконного не делаю. То, что я делаю материалы, которые неудобны властям – это проблема самих властей.

Бураков сказал, что Павел Кот посоветовал ему бросить журналистскую и правозащитную деятельность, а также намекнул, что они ещё обязательно встретятся.

— Я думаю, что вся проверка и угроза уголовного дела – это всего лишь попытка припугнуть. Статья, которую мне пытаются пришить, не работает уже лет десять. Мне даже интересно посмотреть, как милиция будет выпутываться, - говорит журналист.

Статья 193.1 Уголовного кодекса РБ «Незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности» была введена в нулевые годы для борьбы с оппозиционными объединениями. В свое время, по ней были привлечены к ответственности десятки людей – они получали большие аресты, а также сроки в колониях.

Санкция по этой статье — штраф, или арест, или лишение свободы на срок до двух лет.

Правозащитный центр «Весна» уже выразил протест против преследования своего журналиста и правозащитника.