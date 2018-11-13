Израиль и ХАМАС второй день обмениваются ракетными ударами 13.11.2018, 16:19

Ракетный удар по Газе

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Это самое серьезное противостояние за четыре года.

Палестинское движение ХАМАС в ответ на убийство одного из своих командиров выпустило по Израилю сотни ракет, некоторые из которых попали в гражданские объекты. Армия Израиля в ответ нанесла удары по 70 объектам на палестинской территории. Обострение конфликта называют самым серьезным с 2014 года, передает телеканал «Дождь».

«Операция пошла наперкосяк»

Новый всплеск насилия начался после того, как 11 ноября Израиль провел спецоперацию в Газе. Ее целью был один из лидеров боевого крыла ХАМАС, 37-летний Нурэддин Салям Барак. В ходе операции, помимо него, погибли еще шестеро палестинцев и один израильский военный.

Подобная операция спецслужб Израиля — редкость, рассказал «Би-би-си» бывший израильский генерал. «Инцидент, вероятно, был операцией по сбору разведданных, которая пошла не по плану», — пишет издание.

О том, что операция «пошла наперекосяк», пишет и New York Times: бойцы ХАМАС заметили сотрудников израильских спецслужб, между ними началась перестрелка, и израильские военные отдали приказ начать ракетные удары, чтобы прикрыть отход спецназовцев. Такие миссии, как правило, нужны для установки оборудования для слежки и не считаются рискованными с точки зрения разоблачения, пишет газета со ссылкой на бывшего израильского командира. Однако подобные операции настолько важны, что утверждает их лично премьер-министр.

Пресс-секретарь ХАМАС Фаузи Бархум назвал операцию «трусливым израильским нападением». При этом в твиттере вооруженных сил Израиля говорится, что она «была направлена не на убийство или похищение террористов, а на укрепление безопасности Израиля».

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Ответ ХАМАС

12 ноября с территории сектора Газа по Израилю были выпущены около трехсот ракет. Они запускались в течение нескольких часов со скоростью «более одной ракеты в минуту». В приграничных с Газой районах включили сигналы воздушной тревоги и закрыли все школы. Местных жителей просили держаться ближе к убежищам, но позднее это предупреждение отменили.

Израиль в ответ нанес ракетные удары примерно по 70 целям в Газе, в том числе складам с оружием и принадлежащему ХАМАС телеканалу «Аль-Акса». Сотрудники редакции успели эвакуироваться. Израильские военные заявили, что нанесли удар по телеканалу, так как он «прямо призывает к террористической деятельности против Израиля и предоставляет рекомендации». Авиаудары также разрушили офис радиостанции «Аль-Акса» и отель «Аль-Амаль», где располагалась штаб-квартира ХАМАС.

Ракетные и минометне обстрелы территории Израиля, пишет The Times of Israel, продолжались и во вторник утром.

Buildings flattened, lives snuffed out - Destruction in Gaza's Khan Younis after clandestine Israeli raid https://t.co/MOkvilS3xU — in pictures pic.twitter.com/cLhbBbbEd9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 13 ноября 2018 г.

По данным палестинской организации «Красный полумесяц», в секторе Газа в результате ракетных ударов были убиты трое человек, еще несколько получили ранения. «Аль-Джазира» со ссылкой на неназванные источники сообщает, что погибших как минимум пятеро. На территории Израиля, как пишет «Би-би-си», погиб один человек; по неподтвержденным данным местных СМИ, это палестинец с Западного берега реки Иордан. Около 70 человек, по данным властей Израиля, получили ранения.

Движение ХАМАС (или «Исламское движение сопротивления») победило на выборах в Палестине в 2006 году. Оно не признает право на существование государства Израиль и выступает за насилие против него. Израиль сохраняет блокаду Газы, чтобы, по заявлениям властей, прекратить нападения боевиков.

Ракетные обстрелы из Газы и Израиля происходят регулярно, но, как отмечает «Би-би-си», нынешнее обострение произошло после очевидного прогресса в урегулировании конфликта.