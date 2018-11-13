Синоптики: В среду будет до +9°С 13.11.2018, 16:42

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

14 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Будет преобладать облачная погода. Ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки, слабый гололед, сообщает Гидромет.

По восточной половине страны в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, ночью и утром порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..+2°С, по западу +3..+7°С, максимальная - днем от -2°С по востоку до +9°С по западу страны. Атмосферное давление ночью будет падать, днем слабо расти.

15 ноября погодные условия будут определять малоактивный фронтальный раздел и влажная неустойчивая воздушная масса. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах будет отмечаться туман, ночью и утром гололед. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -2°С до +5°С; ночью по востоку она составит -3..-5°С, днем в западных районах +6..+7°С.

16 ноября Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается без существенных осадков. В отдельных районах будет отмечаться туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит от -5°С до +2°С, по востоку она понизится до -7°С, днем температура воздуха будет находиться в пределах от -2°С до +5°С.