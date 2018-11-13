В продаже появились билеты на новый быстрый поезд Минск — Гродно 19 13.11.2018, 17:25

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Фото: s13.ru

Смотрите, как он выглядит.

С 9 декабря между Гродно и Минском ежедневно начнет курсировать самый быстрый поезд на этом направлении. На днях стали известны подробности, в БЖД рассказали, какой поезд будет перевозить пассажиров и во что обойдется поездка от конечной до конечной, пишет s13.ru.

Это будет дизель-поезд PESA ДП3. На своем пути состав будет делать всего три коротких остановки — в Мостах, Лиде и Молодечно. Время отправления со станции Гродно — в 06.39, прибытие на станцию Минск-Пассажирский — в 10.42. Время отправления со станции Минск-Пассажирский — в 15.30, прибытие на станцию Гродно — в 19.38. Таким образом, из Минска до Гродно или наоборот можно будет добраться за четыре часа и несколько минут.

Билет на маршруте Гродно — Минск будет стоит 12 рублей 21 копейку, что сопоставимо со стоимостью маршрутки. Квитки уже появились в продаже.

Дизель-поезд ДП3 производится польской компанией PESA Bydgoszcz SA и впервые начал эксплуатироваться в Беларуси с 2014 года. В ДП3 предусмотрено 145 мест для сидения. Подвижной состав соответствует современным требованиям комфорта и качества. К услугам пассажиров представлены удобные салоны, мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников. Среди преимуществ поезда — установленная в каждом вагоне система кондиционирования воздуха; устройство тепловых завес входных дверей, препятствующее поступлению холодного воздуха снаружи и выходу теплого воздуха из салонов; пониженный пол (600 мм), позволяющий быстро осуществлять посадку и высадку пассажиров. Двери оборудованы выдвижными ступеньками.