«Польский народ не мог жить без независимости и свободы» 13.11.2018, 17:54

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Польше обсуждают вклад польской диаспоры в восстановление независимости.

В Польше активисты и ученые принимают участие в конференции «Роль и участие польских эмигрантов в восстановлении независимости в 1918 году». Участники мероприятия обсуждают вклад польской диаспоры в процесс восстановления Польшей независимости, передает «Радио Польша».

Открывая конференцию, председатель Всемирного совета исследований полонии Уолтер Голембиевский подчеркнул, что польская диаспора и эмигранты всегда неустанно работали на благо независимости Польши.

«Роль и вклад польских эмигрантов в восстановление независимости в 1918 году – это удивительный символ на фоне празднования столетия обретения независимости. Представители польской диаспоры и эмигранты, в целом, являются, были и будут частью достойного, благородного польского народа, который без независимости и без свободы не мог жить», - сказал Уолтер Голембиевский.

Бывший директор польского музея в Америке Ян Лорис напомнил об огромной приверженности американской полонии во время Первой мировой войны.

«Из многих городов и сел в США 38 тысяч волонтеров приняли решение служить в Голубой армии. В результате 23 тысячи волонтеров поехали в Канаду, а оттуда поплыли во Францию. Они воевали под командованием французской армии. За месяц до окончания войны генерал Галлер был назначен командиром. Нужно помнить о том, что 300 тысяч поляков служили в Вооруженных силах США в это время», - сказал Ян Лорис.

Во время двухдневной конференции ученые и активисты, среди прочего, обсудят вклад польских эмиграционных художников в обретение независимости, напомнят о деятельности духовенства в эмиграции, а также проанализируют деятельность организаций польской диаспоры в европейских странах.