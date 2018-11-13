«Вез упаковку «Терафлю» из Польши - были вопросы на границе» 4 13.11.2018, 18:12

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Как правильно ввозить лекарства в Беларусь.

После новостей о том, что в белорусских аптеках сложно найти некоторые лекарства, читатель onliner.by Дмитрий решил прикупить упаковку популярного средства от простуды. «В Белостоке „Терафлю“ мне продали без рецепта, поэтому на границе я спокойно отправился по „зеленому“ коридору. Но к средству от простуды у таможенников возникли вопросы, — объяснил читатель. — Выяснилось, что в нем содержится псевдоэфедрин». Хорошо, что дозировка не превышала норму, Дмитрия пропустили. Как без проблем провозить лекарства через границу, разбираемся вместе с Минской региональной таможней.

Как везти обычные лекарства в Беларусь?

— Если вы планируете перемещать через границу лекарственное средство, не содержащее в своем составе наркотических средств и/или психотропных веществ, а также запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, к нему будут применяться общие нормы, применяемые к перемещаемым товарам для личного пользования. То есть до 1500 евро и 50 кг — при пересечении границы не чаще одного раза в три календарных месяца (до 1 января 2019 года, с 1 января 2019 года — 500 евро и 25 кг), до 300 евро и 20 кг — при пересечении границы чаще чем один раз в три календарных месяца, — объясняют в Минской региональной таможне.

Но если в составе лекарственных препаратов содержатся наркотические средства и (или) психотропные вещества, нужно руководствоваться следующими тремя нормативными актами:

1. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.02.2015 №19 «Об установлении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь» (далее — перечень);

2. Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 №30 «О мерах нетарифного регулирования»;

3. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.07.2009 №89 «О критериях отнесения комбинированных лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, к наркотическим средствам и психотропным веществам, подлежащим государственному контролю в Республике Беларусь».

Перед поездкой Минская региональная таможня советует посмотреть, входит ли лекарственный препарат (его активное вещество) в вышеуказанные перечни.

Как понять, есть наркотические вещества в лекарстве или нет?

— Внимательно изучить состав лекарства. Наименование лекарственного средства не всегда совпадает с названием активного вещества, которое в нем содержится. Если возникают сомнения в отношении состава лекарственного препарата, советуем обратиться в Министерство здравоохранения, — объясняют в таможне.

Почему к противопростудным препаратам могут возникать вопросы?

— Такие препараты, как «Терафлю», «Томифлю», «Колдрекс», в зависимости от производителя, могут содержать либо не содержать в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Как правило, данные препараты белорусского производства не содержат наркотических средств и психотропных веществ, а иностранного производства — могут содержать их в незначительном количестве, — рассказывают специалисты.

Даже если в лекарстве совсем мало наркотических или психотропных средств, их все равно нельзя везти?

Существенную роль играет концентрация активного вещества. В случае, если те же «Терафлю», «Томифлю» и «Колдрекс» содержат в своем составе незначительное количество наркотического средства или психотропного вещества, то относятся эти препараты к комбинированным лекарственным средствам, содержащим наркотические средства и психотропные вещества. В таком случае нужно руководствоваться постановлением Минздрава №89, где четко определены пороговые концентрации активных веществ. Если концентрация не превышает определенного значения, то перемещать через границу указанные лекарства можно по «зеленому» каналу, не декларируя по общим нормам.

Вот пороговые значения, указанные в постановлении Минздрава:

- кодеин — 100 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу — для дозированных лекарственных средств и более 2,5% в одной индивидуальной упаковке — для недозированных лекарственных средств;

- декстропропоксифен — 135 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу — для дозированных лекарственных средств и более 2,5% в одной индивидуальной упаковке — для недозированных лекарственных средств;

- декстрометорфан — 20 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу — для дозированных лекарственных средств и более 0,5% в одной индивидуальной упаковке — для недозированных лекарственных средств;

- псевдоэфедрин — 50 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу — для дозированных лекарственных средств и более 0,5% в одной индивидуальной упаковке — для недозированных лекарственных средств;

- фенобарбитал — 20 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу — для дозированных лекарственных средств и более 2% в одной индивидуальной упаковке — для недозированных лекарственных средств;

- эфедрин — 5 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу — для дозированных лекарственных средств и более 1% в одной индивидуальной упаковке — для недозированных лекарственных средств.

Но если концентрация этих веществ превышает указанный порог, здесь начинает работать постановление Минздрава №19 «Об установлении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь».

Если действующее лекарство попадает в перечень наркотических средств и психотропных веществ, как его везти?

По закону «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» через границу страны разрешается перевозить наркотические средства в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов или их копий, заверенных в установленном порядке. Количество их не должно превышать недельную потребность.

— При этом должно выполняться обязательное условие — таблетки должны быть в заводской упаковке. В таком случае на таможне при необходимости проще будет идентифицировать состав такого лекарства, — отмечают в таможне. — Что касается лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, то разрешено ввозить не более 90 разовых доз при обязательном наличии медицинских документов или их заверенных копий и их таможенном декларировании в установленном порядке.

Что значит «таможенном декларировании в установленном порядке»? Это значит, что при перевозке таких лекарств таможню надо проходить по «красному» коридору и заполнять декларацию на лекарственные препараты. Также на руках должны быть подтверждающие документы: выписка из медицинской документации (заверенная подписью главного врача и печатью медучреждения), копии бумажных рецептов при их наличии.

Сотрудники таможни особо отмечают, что трамадол, барбитал, диазепам, морфин, бромазепам, эфедрон, кодеин и другие входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь.

— Соответственно, пересекать границу с ними нужно по «красному» коридору, задекларировав их и имея подтверждающие документы, — предостерегают специалисты.

Такие же правила действуют и при вывозе лекарств из Беларуси. При этом таможенники акцентируют внимание на том, что в каждой стране действуют свои правила ввоза лекарств, и советуют изучить их перед поездкой.

А если медикаменты выписали заграничные врачи?

— При обращении за медицинской помощью в иностранном государстве стоит помнить, что если вам врач выписывает какой-либо препарат, то рецепт или иной медицинский подтверждающий документ на него должен быть переведен на русский или белорусский язык и нотариально заверен, — отмечают специалисты.

Если я с такими лекарствами поеду по «зеленому» каналу, что будет?

К сожалению, ничего хорошего. Ваш поступок отнесут к незаконному перемещению через границу наркотических и психотропных веществ (статья 328-1 Уголовного кодекса). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Также ваши действия могут подпадать под статью 328 «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров и аналогов». Это чревато лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.