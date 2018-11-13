В России возобновили следствие по делу Игоря Талькова 2 13.11.2018, 18:17

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Игорь Тальков

Производство по делу было закрыто в 1993 году из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова, сообщило управление на своем сайте. Решение было принято во вторник, 13 ноября, пишет РБК.

Производство по уголовному делу было прекращено в марте 1993 года из-за того, что обвиняемый — Валерий Шляфман — скрылся от следствия (п. 1 ч. 1 ст. 195 УПК РСФСР).

Потерпевшей по делу проходила мать певца, но она умерла, и теперь следователи признали потерпевшей вдову исполнителя Татьяну Талькову. «Расследование продолжается», — подчеркнули в СК.

В разговоре с журналистами сын артиста Игорь Тальков выразил недоумение решением следователей. «С нами Следственный комитет не связывался. Что им мешало 27 лет назад нормально поработать? Какова цель сейчас [расследования]? Найти тех, кто непосредственно нажал на курок?» — сказал он. «Для меня никогда не имело значения и смысла официальное расследование, потому что в 1991 году они уже себя неадекватно повели», — добавил он.

Тальков был убит во время концерта, проходившего во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Незадолго до этого у певца сменился коммерческий директор — им стал Шляфман. Музыкант должен был выступать на сборном концерте после певицы Азизы, однако перед началом мероприятия очередность выступления поменялась. Это вызвало трения между командой Талькова и командой Азизы, в частности с охранником певицы Игорем Малаховым.

Малахов пришел в гримерную Талькова поговорить о ситуации, охранники певца вывели того в коридор, где Малахов достал оружие. Завязалась хаотичная перестрелка, в которой артиста застрелили. Кто именно это сделал, до конца установлено не было. По одной из версий, в Талькова в итоге выстрелил Шляфман. Первые обвинения по делу были предъявлены Малахову, он добровольно пришел в прокуратуру давать показания, после чего следствие решило, что он не мог стрелять в музыканта. Подозрения пали на директора певца, а Шляфман к тому времени бежал через Украину в Израиль.