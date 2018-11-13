Учителя собирают данные о доходах родителей школьников?13
- 13.11.2018, 18:21
- 3,984
Родителей просят заполнить специальную анкету.
Об этом написала в «Фейсбуке» мать бывшего политзаключенного Федора Мирзаянова Людмила Мирзаянова:
- Рассказала коллега, что школьные учителя по заданию сверху просят родителей заполнить анкету, в которой, кроме общих данных (ФИО), следует указать образование, стаж, место, должность, срок работы в должности, зарплату...
Чем не сбор данных для налоговой... руками учителей? Надоело! Сколько можно заставлять учителей делать чужую работу? И «копать» под родителей школьников?