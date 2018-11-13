Учителя собирают данные о доходах родителей школьников? 13 13.11.2018, 18:21

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Родителей просят заполнить специальную анкету.

Об этом написала в «Фейсбуке» мать бывшего политзаключенного Федора Мирзаянова Людмила Мирзаянова:

- Рассказала коллега, что школьные учителя по заданию сверху просят родителей заполнить анкету, в которой, кроме общих данных (ФИО), следует указать образование, стаж, место, должность, срок работы в должности, зарплату...

Чем не сбор данных для налоговой... руками учителей? Надоело! Сколько можно заставлять учителей делать чужую работу? И «копать» под родителей школьников?