закрыть
13 ноября 2018, вторник, 19:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В среду обещают мокрый снег и гололед

1
  • 13.11.2018, 18:27
  • 1,581
Фото: bymedia

Синоптики объявили желтый уровень опасности.

В среду, 14 ноября, погода ухудшится, предупреждают синоптики. Ожидается налипание мокрого снега, кое-где на дорогах — гололедица.

«14 ноября местами по республике ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), по восточной половине страны в отдельных районах — налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог — гололедица», — сообщили tut.by в Белгидромет Минприроды.

Синоптики объявили желтый уровень опасности, означающий погодные условия, которые могут быть потенциально опасны, хотя и являются обычными для территории Беларуси.

Ранее синоптики сообщали, что погода на неделе ухудшится, а температурный режим будет соответствовать климатической норме. Завтра ожидается ветер переменных направлений умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью −4…+3°С, по западу +4…7°С, днем от -2°С по востоку до +9°С по западу страны.


популярное за неделю

Мнение

Прокаженные
Прокаженные Лилия Шевцова
Президентские выборы и «дело профсоюзов»
Президентские выборы и «дело профсоюзов» Николай Статкевич
«Лукамол» как бледная копия комсомола
«Лукамол» как бледная копия комсомола Евгений Афнагель
Некому руку подать
Некому руку подать Виталий Портников