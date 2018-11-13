В среду обещают мокрый снег и гололед 1 13.11.2018, 18:27

1,581

Фото: bymedia

Синоптики объявили желтый уровень опасности.

В среду, 14 ноября, погода ухудшится, предупреждают синоптики. Ожидается налипание мокрого снега, кое-где на дорогах — гололедица.

«14 ноября местами по республике ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), по восточной половине страны в отдельных районах — налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог — гололедица», — сообщили tut.by в Белгидромет Минприроды.

Синоптики объявили желтый уровень опасности, означающий погодные условия, которые могут быть потенциально опасны, хотя и являются обычными для территории Беларуси.

Ранее синоптики сообщали, что погода на неделе ухудшится, а температурный режим будет соответствовать климатической норме. Завтра ожидается ветер переменных направлений умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью −4…+3°С, по западу +4…7°С, днем от -2°С по востоку до +9°С по западу страны.