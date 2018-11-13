Ирину Дригу уволили с должности первого замминистра культуры 10 13.11.2018, 18:45

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Ирина Дрига

Фото: «Минск-Новости»

Именно она изменила границы охранной зоны в Куропатах.

Первым заместителем министра культуры стала Наталья Карчевская.

До этого она работала первым проректором Университета культуры.

В этой новости больше примечателен тот факт, что должности лишилась Ирина Дрига, которая в свое время пришла в Министерство культуры из идеологического управления администрации Лукашенко, пишет nn.by.

«Надо следить и за идеологическим содержанием учебной литературы, — заявляла она в интервью газете «Звязда». — В качестве примера можно привести учебник по обществоведению, предназначенный для учеников 9-х i 10-х классов. Например, раздел о политических лидерах сопровождается фотографиями глав государств «большой восьмерки». Но нужно ли нашим детям знать в лицо руководителей Индии или Бразилии?

Не лучше ли было поместить фотографию «президента» Беларуси с главами стран СНГ?» — говорила она.

В министерстве культуры Дрига также отвечала за идеологию. Например, она запрещала выступления гродненской группы «Dzieciuki». Фильм «Мы, братья», который в итоге провалился в прокате, Дрига прокомментировала: «Нельзя сказать, что фильм не понравился белорусскому зрителю».

Отметилась Ирина Дрига и в истории с Куропатами. Именно она в 2014 году от имени Министерства культуры подписала документ, изменявший границы охранной зоны мемориального урочища, что и позволило построить скандальный ресторан.

В 2017 году социал-демократы инициировали установку в Минске доски в честь проведения Первого Всебелорусского съезда, однако именно Дрига подписала документ, запрещавший и эту инициативу.

Ирина Дрига родилась в 1970 году. Она кандидат педагогических наук, библиограф.