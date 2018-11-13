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Белорус «замаскировал» 19 тонн яблок под ковры и попытался ввезти их в РФ

  • 13.11.2018, 18:52
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Фото: tut.by

Стоимость контрабандного товара российские пограничники оценили в $14 400.

Псковские пограничники нашли в грузовике 43-летнего белоруса 19 тонн контрабандных яблок, передает pln-pskov.ru.

Согласно товарно-сопроводительным документам мужчина вез ковры. Под ними были спрятаны ящики с белорусскими яблоками.

Стоимость контрабандного товара российские пограничники оценили в 950 тысяч российских рублей ($ 14 400).


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