Белорус «замаскировал» 19 тонн яблок под ковры и попытался ввезти их в РФ
- 13.11.2018, 18:52
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Стоимость контрабандного товара российские пограничники оценили в $14 400.
Псковские пограничники нашли в грузовике 43-летнего белоруса 19 тонн контрабандных яблок, передает pln-pskov.ru.
Согласно товарно-сопроводительным документам мужчина вез ковры. Под ними были спрятаны ящики с белорусскими яблоками.
Стоимость контрабандного товара российские пограничники оценили в 950 тысяч российских рублей ($ 14 400).