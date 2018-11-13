Рацы: сербы на службе в ВКЛ Олександр Полубяко, Delfi.lt

13.11.2018, 18:56

Как в ВКЛ появилась экзотическая военная формация.

Само слово «рацы» происходит от города Рас на реке Рашке – колыбели сербского государства Неманичей. В результате османского завоевания Балкан множество сербов покинуло свои родные края и осели на территории современных Румынии, Венгрии, Словакии. Точно так же как Столетняя война бросала бретонцев и валлийцев до Пиренеев и Апеннин, как гуситские войны заставляли «путешествовать» чехов до современной Украины и Литвы, сербы не были исключительно мирными беженцами. Это были люди, имевшие опыт долгой войны, обладали поистине колоссальным преимуществом - сочетали разные методы ведения войны, комбинируя западные и восточные традиции.

Переселенные в Венгрию рацы достаточно быстро влились в реалии новой родины. Уже в январе 1474 года жители польского города Кросно едва не подверглись жестокому разорению, когда: «... рацы вместе с венграми приходили под Кросно. С помощью своих уловок скрытно подойдя к городу, враги не захватили его лишь благодаря часовому у главных ворот, который вышиб бревно, на котором держался мост...»

Боевые качества рацов по достоинству оценили современники. Поэтому появление несколько экзотической для ВКЛ военной формации было только делом времени. Г.Лесмайтис относит появление рацов к 1499 году, когда одному из них отказали в найме. Позже рацы встречаются гораздо чаще.

Возможно, некоторое лоббирование рацев как отличных воинов, способных выполнять сразу несколько задач на поле боя, происходило со стороны семейства Глинских. Михаил Глинский, как маршалок дворный обладал достаточным влиянием на Великого князя Александра, а его богатый военный опыт позволял разглядеть массу преимуществ в привлечении сербов к службе в ВКЛ.

Преимущества же были весьма существенными: кроме мобильности и разносторонней военной подготовки, рацы были солдатами очень недорогими. Рота Рея количеством в 80 человек обошлась казне ровно в два раза дешевле, чем аналогичное кавалерийское подразделение в расценках своего времени (1503).

Михаил Глинский как участник итальянских войн вполне мог сталкиваться с аналогом рацов, принимавших участие в тех кампаниях: выходцы с Балкан под наименованием «страдиоты» на рубеже 15-16 веков являлись наиболее значительной частью наемной кавалерии Венецианской республики, а в кампании 1497 года двухтысячный отряд страдиотов нанял французский король. В Клецкой битве 1506 года, когда М. Глинский разгромил татар, рацы также принимали участие и показали себя выше всяких похвал. Кроме того, семейство Глинских состояло в родстве с правителями Сербии (деспотами) Бранковичами (жены относились к семейству Якшич). А две младшие дочери последнего деспота Йована Бранковича вышли замуж за представителей Гедиминовичей: Марина за князя Вишневецкого, во второй раз за Чарторыйского, а Анна за князя Сангушко (в следующем браке мужем стал князь Збаражский).

Формирования рацов представляли собой кавалерийские подразделения. Вооружение составляло копье длиной 2,5 метра и сабля. Доспехов рацы не носили. Но по принципам ведения боя их нередко также называли гусарами. Порой происходила элементарная путаница: нанятые сербы именно как «рацы» получали жалование в одном месте, а на следующий год как гусары - в другом. Единственным отличием рацов от гусарии того времени было отсутствие доспехов.

Позже выходцев с Балкан с не меньшим успехом стали заменять венгры, да и столкновения с Крымом и Валахией привели к тому, что несколько доработанный вариант ранних гусаров превратился во вполне «свой» вид кавалерии. Утяжеление конницы в середине 16 века происходило параллельно и в Венгрии, и в Польше, и ВКЛ.

Олександр Полубяко, Delfi.lt