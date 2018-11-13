Фотофакт: «Ваяр» проводил сборную Беларуси в Люксембург 13.11.2018, 19:13

При появлении маскота вокруг него тут же собралась толпа желающих сделать совместное фото.

Футбольная сборная Беларуси отправилась в Люксембург на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе "D", передает pressball.by.

Встреча с лидером квартета состоится в четверг, 15 ноября.

В аэропорту "Минск-2" команду Игоря Криушенко провожал в добрый путь талисман "Ваяр".

При появлении маскота вокруг него тут же собралась толпа желающих сделать совместное фото.