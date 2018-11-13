Виталий Портников: Мелодии Игоря Лученка вечные, как Беларусь 3 Виталий Портников, Facebook

13.11.2018, 19:28

Его песни белорусы будут вспоминать и исполнять даже тогда, когда о советских песнях все забудут.

Игорь Лученок может показаться постороннему наблюдателю одним из многих советских композиторов - звания, награды, комсомольские премии, все, как положено. Но для меня это человек, который создал белорусскую песню, который чувствовал свою страну каждой нотой - как соловей. Именно поэтому его песни белорусы будут вспоминать и исполнять даже тогда, когда о советских песнях все забудут. Потому что это - вечные мелодии, вечные как Беларусь.

А для меня смерть Игоря Михайловича еще и личная утрата. Он был для меня старшим товарищем еще во времена, когда приезжал на музыкальные фестивали в Днепр, а я учился там в университете. Это было чудесное знакомство. И если вы спросите, что объединило мэтра советской музыки и студента, который пришёл к нему брать интервью, я вам честно отвечу - любовь к Беларуси. Игорь Михайлович умел эту любовь ценить и любил ею делиться.

Виталий Портников, Facebook